家居｜洗潔精別放窗邊！風雨吹襲過後　他被家中「夢幻廚房」嚇呆

山陀兒颱風早前為台灣夾帶狂風暴雨，侵襲了不少民宅和店家。有一名網友因為把洗潔精放在廚房的窗溝，沒想到外頭雨勢過大噴了進來，害得窗戶冒出洗潔精的泡泡，讓他看傻了眼，但不少人則覺得新奇有趣。



事主把洗潔精放在廚房窗溝上，沒想到因為風雨太大，雨水噴進家裏碰到洗潔精，導致窗邊一整片都是泡泡。（Facebook群組 / @爆廢公社）

這名網友在Facebook「爆廢公社」發佈出一張照片，他說家裏習慣將洗潔精放在廚房窗溝上，但10月3日山陀兒颱風登陸帶來的強風豪雨，讓他家的廚房出現「災情」。從照片看到廚房外還有一個狹長型的小露台，陽台上還裝有鐵窗，但或許是風雨太強，雨水噴進屋內，造成放在窗溝上的洗潔精冒出泡泡，導致紗窗和玻璃窗下緣部分，以及牆壁全都被泡泡覆蓋，讓事主到廚房時看到嚇了一跳。

照片讓不少人看了笑翻：

．「小孩們看到一定超開心」

．「太夢幻了」

．「免費清洗欸」

．「原來夢幻廚房在你家」

．「颱風天你好會製造浪漫」



．「山陀兒到你家吹泡泡」

．「這應該是今天最療癒的畫面了」

．「為甚麼你們家的廚房比較好玩？」

．「一個颱風來，窗子都乾淨了呢」

．「新發明，自動洗窗功能，厲害的嘞」

．「生活中顯得不再枯燥乏味」



有網友好奇，是否是因為整罐洗潔精翻倒才會這樣，事主回應解釋可能是日積月累，滴落一些在窗溝，又剛好颱風天風雨大，雨水噴進家裏碰到洗潔精，才會造成這種現象。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】