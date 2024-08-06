巴黎奧運｜英國射擊女將「產後3個月」即參賽！練習5周神奪銀牌

2024巴黎奧運的女子定向飛靶射擊項目落幕，贏得銀牌的英國26歲女將拉特（Amber Rutter）成為話題人物，原來成名甚早的她3個月前才剛誕下孩子，且直到5周前才開始為奧運進行訓練，沒想到一舉奪牌，賽後她看見偷偷帶着孩子到現場加油的丈夫時也情緒激動，直呼「夢想成真」。



拉特在巴黎奧運的女子定向飛靶射擊項目奪下銀牌。（路透社）

拉特在巴黎奧運的女子定向飛靶射擊項目奪下銀牌。（路透社）

綜合《BBC》和《衛報》報道，拉特的射擊生涯起步相當早，早在2013及2015年的國際射擊運動聯合會世界盃系列賽就有出賽紀錄，更曾被選為《BBC》年度青年體壇風雲人物，2016年挑戰里約奧運時以第6名作收，原本想在東京奧運爭取獎牌的她卻在搭機前一夜確診新冠肺炎，導致未能如願參賽，甚至險些沮喪到退休。

所幸拉特並未放棄，且積極備賽同時沒有擱置組建家庭的人生清單，她2023年2月與身為越野電單車手的丈夫結婚，順利懷孕後因為預產期落在今年4月，拉特選擇先密集訓練直到懷胎第28周才暫停，最終在4月25日產下兒子。

更令人驚訝的是，拉特生產後稍作休息、一直等到奧運比賽的5周前才重新開始進行訓練，且自今年2月以來就沒有拿過比賽用的槍支。

拉特贏得獎牌那一刻才發現丈夫帶着兒子偷偷來到現場加油。（路透社）

雖然8月4日定向飛靶射擊決賽出現爭議判決，導致拉特與金牌失之交臂，不過展獲銀牌的她直呼「這是夢想成真的時刻，我能夠成為1名母親，並為我的國家贏得獎牌，我已經心滿意足」。

此外，當拉特贏得獎牌那一刻，她才發現丈夫帶着兒子偷偷來到現場加油，拉特坦言「感謝上帝，我在比賽結束前都沒有發現他們，我叫全家人都不要來，因為我想專注於比賽，如果我聽到湯米（兒子）的哭聲，那就完了」，並強調「（他們來了）我還是很高興」。

更多拉特場上英姿：（按圖了解）



英國射擊女將拉特在生產的3個月後就奪下奧運銀牌。（路透社）

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