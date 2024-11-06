情緒健康｜吃黑朱古力有助大腦放鬆？專家指五大營養素減輕焦慮感

在《玩轉腦朋友2》中，「阿焦」佔據控制台，過度焦慮出現「焦風暴」。減輕焦慮感，除了心理治療外，原來飲食也會影響心理健康！

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（《玩轉腦朋友2》劇照）

有效“減輕”焦慮感的營養素：

1.蛋白質

含豐富蛋白質的食物可以補充色胺酸和酪胺酸，促進體內血清素和多巴胺的合成。

食物例子：雞蛋

＊蛋黃亦有豐富的營養，包括維他命 A、D、E。當中維他命D，有助於調節血清素的平衡，撫平焦慮情緒

2.脂肪類（奧米加三脂肪酸）

含奧米加三脂肪酸的食物，有助增加快樂荷爾蒙-血清素、多巴胺等神經遞質的分泌，有抗發炎功效，減少抑鬱焦慮等症狀的出現。

食物例子：三文魚/吞拿魚

3.益生菌和益生元

含豐富的益生菌和益生元的食物，有助增加腸道微生物的多樣性。腸道是分泌快樂荷爾蒙- 血清素和其他神經遞質的重要地方。健康的腸道對維持正面的情緒健康有幫助

食物例子：發酵食物例如乳酪、泡菜、天貝、味噌、納豆等

4.鎂

鎂質有助幫助入睡，緩解偏頭痛。缺乏鎂質會容易感到疲勞、焦慮。在體內參與快樂荷爾蒙-血清素、褪黑激素和GABA的合成，令大腦放鬆。

食物例子：黑朱古力

5.抗氧化物

多酚、生物類黃酮等抗氧化營養素，能夠幫助鎮靜神經、具有抗氧化和抗發炎的效果。

食物例子：薑黃、洋甘菊、綠茶

也許在成長的旅程中，並不能避免各種情緒的來襲。而在情緒的源頭，是我們的信念和自我意識」。即是，重點在於我們如何看待自己無論是得體的，還是幽暗的面向，都嘗試接納自己每一個面向擁抱這個不完美的「我」。

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