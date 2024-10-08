下午茶｜孩子放學喊餓！醫生推薦茶點配搭　蘋果粟米雞蛋健康飽肚

孩子放學總是喊餓，家長要怎麼選擇可以填飽肚子又營養均衡的小點心呢？



孩子放學總是喊餓，家長要怎麼選擇可以填飽肚子又營養均衡的小點心呢？（Canva）

成長中的孩子，下課後總是會感到肚子餓，這時候，家長應該怎麼給孩子吃東西呢？吃太少吃不飽，但吃太多又會影響晚餐，怎麼辦呢？聽聽台灣小兒遺傳內分泌醫生許鈺敏怎麼建議。

孩子下課就喊好餓，到底要怎麼吃？

胖孩子早發育，而且更早結束發育，不健康的飲食與體態更是可能進一步讓身高的成長受限。

近期在門診中，看到越來越多發福的孩子，我都會叮嚀飲食的調整，好多爸媽常問：「孩子下課就喊好餓，又還沒到晚餐，到底要怎麼吃？」

我們不希望孩子餓到頭昏眼花，更不希望孩子餓到睡前才在大爆食，那對身體的影響是更不好的。但在不知道要吃甚麼的狀態下，常常聽到孩子都在吃麵包，尤其是高脂高糖的台式麵包。

事實上，有些簡單的食物搭配，就可以兼顧飽腹跟營養，熱量也不高，請看圖片標示。

放學小點心選擇基本原則

1. 碳水化合物搭配蛋白質或乳品，盡量避免過多的糖分

2.上面黃色列，是澱粉類或水果，一份約60-70大卡

3.下面綠色列，是蛋白質或乳品，一份約60-70大卡



只要上下各挑選一份，就是可以填飽肚子又營養均衡的小點心。不會爆卡，也不會只有糖分。

蘋果也可以替換成常見的其他水果，比如超市有賣的同樣一個拳頭大小的切塊水果；托現在超市便利的福，烤番薯跟水煮玉米也是容易取得的選項。牛奶也可以換成等分量的無糖乳酪，或是茶碗蒸。

記得上配下，營養又健康！這是大人也可以多加參考的健康點心小選擇，歡迎分享給親朋好友，一起營養均衡變健康！

【延伸閱讀，更多兒童健康飲食建議】



兒童下午茶｜「這時間」前吃完最好！推薦6款小食食完長高不長胖

+ 12

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

兒童健康｜甜食太吸引 越禁越想吃？3大原則控制孩子攝取糖份

+ 16

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子放學總是喊餓，怎麼選擇營養均衡的小點心，醫師一張表告訴你】