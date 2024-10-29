「9加9除3」答12被打交叉！家長也被考起 一睇解釋其實又合理
撰文：中天新聞網
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秉持「先乘除後加減」的前提，一名小學生在考券題目「9加9除3」寫下答案「12」，結果錯了。家長找老師質問後才發現，原來陷阱藏在題目中，只差一個字。
中國一名博主「奶豆爸爸聊育兒」發文分享，以前的題型都比較中規中矩，一板一眼，但是現在創新型的題目越來越多，而且很多題目就連家長都會掉入陷阱之中。
比如之前有一名家長說自己孩子的一題數學明明答對了，還被老師打叉，這道題目是「9加9除3等於多少？」孩子答案是「12」。乍看之下好像沒問題，但其實答案還真的不是12。
博主說，這名家長跑去找老師質問，老師解釋說要認真看題目，因為在數學的領域中，「除」和「除以」是完全不同的概念。在這題題目中，因為是「除」，所以除數應該是「9」，被除數是「3」，所以這題的正確寫法應該是「9＋3÷9」而不是「9＋9÷3」，考驗的其實是學生的認真程度和審題細心。
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