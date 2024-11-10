家居風水｜3大位置亂動易影響運勢！夫妻有猜忌或因動了「這裏」

一個和諧、舒適的居住環境，不僅能大大提升生活品質、也能促進家庭和睦關係。《搜狐網》點名「3風水位」千萬不要輕易改動，指的分別是床、財位和爐灶，一不小心恐帶來不必要的經濟損失，更影響家中親人的身體健康。



家居3大風水位，不士隨便改動！（按圖了解）



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1. 不動床

床所擺放的位置，直接關係到身體健康與夫妻關係！因此，在精心挑選並確定床位之後，應避免頻繁更換或調整方向，以免打破與居住空間的平衡，影響睡眠品質，夫妻之間產生不必要的隔閡與猜忌。另外，睡床最好背靠實牆，代表有靠山，給人安全感，並有助於提升睡眠品質，同時，避免正對門窗，以防氣流直沖，影響健康。

2. 不動財位

財位是家中聚財納福的重要區域，其穩定與否直接關係到家庭的財運狀況，一般位於家中大門與客廳的斜對角位置。保持財位的整潔、明亮與正面能量的流通，有助於增強家庭的財運與聚財能力，同時，在財位上擺放寓意吉祥、富有生機的物品，如綠植、水晶等，也能進一步促進家庭財富的增長與穩定。此外，不要頻繁更換財位上的物品，以免導致家人財運的波動與不穩定。

3. 不動爐灶

爐灶作為家庭烹飪的核心區域，承載着日常飲食的重任，更象徵着家庭的食祿與健康福祉。爐灶的位置關係着家庭的和諧與安寧，背靠實牆、避免水火相沖，以保障烹飪安全與家庭氣場的穩定。一旦確定位置，便不宜輕易挪動，以免驚擾灶神，給家庭帶來不必要的經濟損失或健康隱患。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】