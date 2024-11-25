視力普查｜幼童患上近視比例創新高 附三大視力異常成因

視力普查｜各位家長，你們的小朋友滿四歲了嗎？有研究指出香港在經歷一年多的防疫措施後，近年幼童患上近視的比例創新高，而六歲兒童的近視率更加倍增。為了讓子女的個人發展得以全面的保障，四歲及以上的孩子可以接受「學前兒童視力普查」，透過視力普查，可及早發現視力異常的兒童，以便安排轉介及治療，有助他們將來的視力及視覺發展。

資料來源：衞生署家庭健康服務



常見的視力異常的成因

1. 弱視

2. 斜視

3. 較嚴重的屈光問題（如近視、遠視或散光）

「學前兒童視力普查」適合四至五歲而且尚未佩戴眼鏡的學前兒童，兒童的視覺發展大概於八歲時完成發育，假如視力在這期間出現上述情況且未及時矯正，兒童的視覺發展或會受損。在日常生活上，幼童的理解及表達能力有限，家長或照顧者較難察覺孩子的視力問題，而四至五歲的兒童表達能力開始清晰，同時視力仍處發展期，因此較適合接受視力普查，若及早發現與治療，孩子的視覺發展會較佳。

學前兒童視力普查

「學前兒童視力普查」會由註冊視光師／視覺矯正師為學前兒童檢查，當中包括檢查視力及雙眼協調（包括斜視），若孩子視力較弱，會再作初步的屈光檢查及眼底檢查。

然而四至五歲的幼童，視力仍然處於發展階段，因此若兒童通過了視力檢查，在日後的成長階段仍然有機會出現視力問題。若有需要，家長可諮詢社區視光師，讓孩子接受屈光度數檢查，或在孩子升讀小學一年級時參加衞生署學生健康服務提供的視力檢查。

若然你的孩子未能通過視力普查，家長可按情況接受轉介作進一步檢查及跟進。母嬰健康院會因應檢查的結果作出安排，出現一般屈光問題的兒童會被建議由社區視光師作深入的屈光度數檢查。若學童被懷疑有弱視、斜視或嚴重屈光問題，會被轉介到眼科專科診所跟進。

保護眼睛的方法

為確保幼童的視力在成長階段中得以保護，兒童適宜：

1. 有充足睡眠、均衡飲食及每天做適量戶外運動。

2. 在光線充足環境下閱讀及工作。

3. 閱讀時，書本與眼睛最少要距離30厘米。

4. 限制使用電子屏幕產品；2至5歲的孩子每天不應多於1小時，使用時家長亦要在旁指導。

5. 使用屏幕產品，眼睛與電腦屏幕保持最少50厘米距離，與平板電腦保持最少40厘米距離，而與智能電話保持最少30厘米距離。看電視時，距離熒幕越遠越好。

6. 閱讀、看電視或使用屏幕產品20至30分鐘，應小休20至30秒，遠望景物，讓眼內肌肉放鬆。

7. 進行球類運動時（如壁球），應佩戴保護眼罩。

8. 若眼睛或視力有毛病，應請教醫生或視光師。

不適宜：

1. 讓強光直接照在圖文或眼睛上。

2. 在沒有配戴太陽眼鏡的情況下，長時間暴露於猛烈的陽光下。

3. 在行車中或床上閱讀。

4. 在過暗的環境看電視。

5. 用手揉擦眼睛。若有沙塵入眼，先閉上眼睛休息，讓沙塵隨淚水流出。

6. 讓小孩輕易接觸尖銳的物件及家用清潔劑。

7. 自行購買眼藥水給小孩使用。

注意﹕如發現孩子的眼睛有異常情況，請盡快到家庭或眼科醫生求診，不應等待視力普查預約。