幼兒視力發展｜一文看清五大視力重要階段、視力標準評估

幼兒視力發展是逐步成熟的過程，對家長來說，了解孩子視力成長的重要階段至關重要，密切關注孩子的視力並及時發現潛在問題。本文將會分析嬰兒視力標準、幼兒視力標準、兒童視力矯正及建議等內容，望幫助各位家長解幼兒視力謎團。

本文作者：註冊視光師陳敏琪



出生至3個月



嬰兒視力尚未完全發展，能看到8-12英寸距離，對黑白和高對比度的圖案有較強反應。家長可展示簡單的黑白圖案，並在視線範圍內與嬰兒互動，以促進視力發展。

3至6個月



嬰兒的視力迅速發展，視野擴大，並開始對顏色產生興趣。家長可使用色彩鮮豔的玩具和圖案吸引嬰兒注意力，並觀察他們是否能跟踪移動物體。

6至12個月



視力進一步發展，距離感知和立體感知能力得到提高。家長可鼓勵孩子進行手眼協調活動，如抓取玩具，並注意觀察是否有斜視等視力問題，適時尋求專業意見。

1至3歲



視力接近成人水平。家長應繼續鼓勵手眼協調活動，注意視力問題跡象，如眼睛疲勞、疼痛或頭痛。如有擔憂，應及時尋求專業建議。

3至6歲



這歲數為關鍵時期，家長應提供豐富的視覺經歷，如閱讀繪本和戶外活動，並定期為孩子進行視力檢查，確保正常發展並及時發現問題。

總之，了解幼兒視力發展的重要階段對家長至關重要，因為這有助於密切關注孩子的視力成長並及時發現潛在問題。在每個階段，家長可提供適當的視覺刺激和經歷，鼓勵手眼協調活動，並觀察孩子是否有視力問題的跡象。

如有疑慮，建議及時尋求視光師或其他專業人士的意見，以確保孩子的視力得到妥善照顧和發展。定期為孩子進行視力檢查也是一項重要措施，以便及時發現和解決潛在的視力問題，讓孩子的視力得到最佳發展。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》