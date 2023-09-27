近視幼齡化　升小家長勿忽視小朋友視力健康！定期驗眼更放心

已經開學近一個月，初升小一的孩子特別令父母操心，無論面對學習環境、模式，以至社交的改變，均會令小朋友壓力增加，情緒難免有所影響。不少育兒專家都指出，家長應著重留意幼齡子女上學後的情緒變化，但是除了要留意小朋友升小後心理上的變化外，更不可忽視他們生理上的改變，尤其是一雙靈魂之窗。



從幼稚園升上小學，小朋友在適應新環境時，增加了不少壓力與焦慮，情緒起伏令行為變化相對明顯，家長往往較容易留意得到。小朋友進入小學新環境，學習環境、作息時間亦有所改變，從幼稚園的以玩樂為主，變成開始真正接觸學術部份，上課需要更為集中，時刻留意黑板，放學回家亦需要應付功課以及溫習，眼睛所承受的壓力亦同時增加，近視等問題可能隨之而生。而小朋友往往難以表達視力出現問題，家長如果沒有及時察覺小朋友捽眼及瞇眼等徵狀，容易忽略子女視力方面的影響。

幼學童近視率倍增 一旦近視加深則無法逆轉

近視，一向都是學童常見的視力問題，加上近年逐步以3C產品作為學習工具，在學習以外時間，亦以3C產品作為提供娛樂的媒介，長時間看近加上缺乏戶外活動會導致近視問題加重。根據早前中大研究結果顯示，香港年幼學童在疫後，患近視人數達歷史新高，6歲兒童的近視率更加倍增，學童近視發病率增1.5倍，更形容為「近視爆發式增長」。亦有眼科醫生指出，近視一旦出現是不能逆轉的，而且發病時間愈早，日後出現深近視的可能性亦會愈大。更會增加罹患包括青光眼、黃斑病變、白內障和視網膜脫落等嚴重眼疾的風險。惟及早預防及控制，才可保護小朋友眼睛健康。

從4歲開始定期驗眼 把握預防及控制近視黃金期

大約4歲，小朋友的視力就會發展到成年人的水平，而眼睛正常會呈遠視。但如果遠視過淺會增加提早患上近視的風險；遠視或散光過深則阻礙視力發展，容易造成弱視。小朋友的眼睛正處發育階段，容易受環境及不良用眼習慣的影響而增加近視風險。所以，眼科視光師建議小朋友由4歲起，應當定期進行全面的眼睛檢查，把握12歲前預防及控制近視的黃金期。

驗眼要夠全面 到專業護眼中心作詳細評估

不少家長發現小朋友視力出現問題時，可能會帶到附近眼鏡店驗眼，但一般眼鏡店只提供近視、遠視及散光的度數檢查供配眼鏡之用，未能為眼睛的其它視覺功能作詳細檢查評估。

全面眼睛檢查對兒童的視覺及眼睛發育健康非常重要，到眼鏡88專業護眼中心，由眼科視光師作詳細專業評估，並以先進的儀器作深入檢查，評估兒童近視風險及眼睛健康狀況，從而建議適當的預防措施。中心提供專門針對兒童近視而設的「近視控制評估檢查」，檢查項目包括散瞳後屈光檢查、眼軸長度測量、色覺普查、雙眼協調檢查、調節功能檢查、雙眼內外健康檢查及量度角膜地形圖等。眼科視光師會了解小朋友的生活習慣和學習環境，綜合檢查結果去評估近視成因及加深風險，再建議最合適的近視控制方案及教導正確的護眼知識。

對症下藥 4大近視控制方案守護幼童視力

眼鏡88專業護眼中心「學童近視控制服務」，會因應不同年齡及視力需要的小朋友制定最適合的方案，包括近視控制鏡片、近視控制軟性隱形眼鏡、角膜矯形鏡以及阿托品眼藥水。

近視控制鏡片為最多人選用及最方便易用的方法，適合年紀較細或未能處理隱形眼鏡的小朋友。可提供清晰視力的同時，能夠有效延緩近視加深的速度。

近視控制軟性隱形眼鏡，則適合6歲或以上好動的小朋友。沒有眼鏡框束縛，視野更廣闊，亦可避免眼鏡架變形損壞、鏡片磨損等問題。

俗稱「OK 鏡」的角膜矯形鏡，是目前最多臨床研究證實能有效延緩近視加深的方法。透過改變角膜形狀，暫時矯正近視和散光，同時形成穩定的光學離焦去延緩近視加深。小朋友只須晚上睡覺時佩戴，大部分小朋友日間毋須佩戴眼鏡也可看得清楚。

而阿托品眼藥水可以抑制鞏膜過度生長，延緩近視加深。眼科醫生會因應小朋友的近視情況，處方低濃度阿托品眼藥水。而今年初，中大醫學院亦有發表，全球首證低濃度阿托品眼藥水可預防兒童近視。*

家長們不要再遲疑，把握黃金期，立即預約眼鏡88 專業護眼中心進行「近視控制評估檢查」，由專業眼科視光師建議最合適的近視控制方案。

立即預約：https://bit.ly/44R5bqA

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（資料及相片由客戶提供）