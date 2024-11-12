小二數學題超陰濕！上4樓用12分鐘 那上8樓要多久？答24分鐘就錯
撰文：中天新聞網
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最近一道數學邏輯考題在網上掀起討論，題目詢問一名爺爺走4層樓花了12分鐘，那上8樓會花多久時間？不少人第一時間都覺得是12分鐘的兩倍，但事實上，這些人都被粗心給擊敗了。
內地一道數學考題近日掀起網友一陣熱議，那是一道出給小學二年級的邏輯題目，可以看到題目詢問「爺爺上4樓用12分鐘，那麼爺爺上8樓用＿分鐘」，同時也註明這是一道易錯題，網友則說：「這是小學二年級的題目！不能想得太簡單，但是也沒那麼複雜。」
不少人在看完題目，第一時間都認為，爺爺若上8樓，應該是12分鐘的兩倍，換句話說就是24分鐘，但其實答案有陷阱，爺爺上到8樓實際上只有爬了7層樓，沒有被騙到的網友紛紛留言解析：
．「大概為了考你爬到4樓只走了三層樓梯 爬到8樓只走七層樓梯」
．「這考間隔，從1樓開始到4樓，中間有三個間隔，因此12÷3=4，一個樓層4分鐘，所以8樓有7個，那就4×7=28」
另也有網友認為，考這種邏輯題著實有些沒意義：「不是，你是國文考語病還是考數學要先講？！」
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