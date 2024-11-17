驚見浴室牆壁寫有紅字！爸爸見到嚇一嚇　原來是女兒留下超冧訊息

在一些恐怖片裏的命案現場，有時會出現用鮮血留下的字樣，營造出特別恐怖氣氛，或者是被害者留下的關鍵訊息。不過最近有位日本網友，還真的在家裏浴室，見到有如恐怖片般的鮮紅文字場景，害他嚇了一大跳。



想不到這是女兒在沐浴後留下的訊息呢！（Canva）

根據日本媒體《おたくま経済新聞》報道，有着一位女兒和一位兒子的X網友「totto_ikukyu」最近分享，他有次前去浴室時，發現牆上寫着幾個鮮紅的大字，彷彿甚麼恐怖片的兇殺現場一樣，一時之間相當震驚。

當然，這並不是真正的命案現場，而是女兒用了新沐浴乳寫下的字，內容為「超喜歡超喜歡爸爸」。這位網友最近有次在店員推薦下，買了一款有着蘋果般的香氣、顏色也像蘋果一樣鮮紅的沐浴乳。沒想到被女兒用來在牆上寫字後，產生這麼大的衝擊力。

網友們看到圖片也紛紛表示：

．「柯南該出動了」

．「會召喚柯南來到現場嗎」

．「這顏色太不OK了吧」

．「為了保留在場證據，誰也不准離開」

．「很像地雷系女子講喜歡的感覺」

．「廢墟裏會有的那個」

．「一瞬間還以為真的是血」

．「抱歉，這真的太搞笑了」

．「滿滿恐怖片感，其實是讓人高興的話語」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】