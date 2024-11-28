三九天灸｜冬灸可助溫陽益氣強身、抵抗嚴寒 即睇冬灸療效貼士

三九天灸又名冬灸，或稱「藥物發泡」、「敷貼發泡」，通過敷貼藥物於身體上的穴位，可提高人體抵抗力及對氣候變化的適應能力，療效顯著，是傳統中醫療法之一。於冬季及夏季的指定日子分別進行「三九灸」及「三伏灸」，夏養三伏、冬補三九，相互配合，能達調和陰陽之效。

本文作者：博愛醫院梁曉琳中醫師



三九天灸所採用的藥物具較強刺激性，能使局部血管擴張，促進血液循環，改善周圍組織營養。貼敷多采用溫熱辛散、芳香透絡的藥物以振奮陽氣，驅病邪外出。古時有治療時使皮膚化膿發泡以加強療效之說，但現代考慮衛生與平衡感染風險，取而代之使敷貼位置產生熱感即可。中醫師按患者病情需要選取穴位，敷貼藥物經穴位的皮膚吸收，隨經脈的循行，導入臟腑，直達病所，發揮治療作用。同時， 敷貼藥物可激發人體之經氣，振奮臟腑功能，流通氣血，臟腑安和。因此，三九天灸能助人體陽氣充足，增強冬季抵抗嚴寒的能力，減輕發病或者根治原發病。

三九天灸治療疾病

一般而言，三九天灸對慢性病治療效果較好，特別是呼吸系統疾病，具有更明顯的治療作用，故此呼吸系統疾病患者是三九天灸治療的主要人群。當中包括慢性氣管炎、哮喘、慢性鼻炎、鼻竇炎、扁桃體炎，以增強患者的機體抵抗力，具有保健強身的作用。除此之外，頻發感冒、咳喘、虛寒性胃痛、腹痛、慢性腹瀉、體虛怕冷此等虛證、寒證為表現的疾病，運用三九天灸治療亦佳。再者，肩周炎、風濕性關節炎、類風濕性關節炎、頸肩腰腿痛、肌肉疲勞及凍瘡等病症也是三九灸治療適應症之列。

加強三九天灸療效貼士

立冬後，天氣顯著轉冷，因此接受治療者貼藥後，應慎避風寒、注意保暖，適當休息，保存陽氣。 治療期間保持均衡飲食，避免生冷、辛辣食物，忌煙酒，並戒食發物，如牛肉、燒鵝、鴨、花 生、芋頭等，有助減少皮膚的過敏反應。如果貼藥時間過長出現水泡，應保護創傷面，避免抓破感染。如遇水泡較大者，則應到醫院接受進一步的傷口處理。

值得留意，孕婦、血證、感冒發熱者並不適合使用三九天灸療法，而肺結核咳血、支氣管擴張咯血、急性化膿性扁桃腺炎等也不適合此療法，建議可向註冊中醫師尋求專業治療。