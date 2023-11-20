三九天｜天灸助增強免疫力 中醫指數類人未必適合 要先讓中醫診斷

天灸療法是屬於中醫針灸學中「灸法」的一種，在一年中最熱及最冷的日子裡，利用辛溫助陽藥外貼於人體特定的穴位或患處，刺激穴位及局部皮膚充血，甚至起泡，從而引動經絡經氣的流動以調節機體的免疫功能，達致防病治病效果的一種傳統中醫灸法。

本文作者：陳志勇註冊中醫師



天灸療法應用中醫理論「冬病夏治」理念

冬病夏治是我國傳統中醫藥治療中的特色療法，它是根據醫古籍《素問》中「春夏養陽」及「長夏勝冬」的中醫養生治病指導思想發展而來的。在炎熱的夏季調養恢復薄弱的陽氣，使得人體到冬天時抗病能力增強。

認識三伏天及三九天

一年當中陽氣最旺盛的日子則為「三伏天」，而寒氣最重的日子則為「三九天」。

而於冬季經常發作的病症例如鼻敏感、哮喘和慢性咳嗽等等，會隨著冬天氣溫下降而發病或症狀加深，反覆難治。中醫則根據「冬病夏治」的理論，在「三伏天」天氣最炎熱的日子裡做三伏天灸，可以補益陽氣，改善陽虛狀態。在特定的穴位上敷貼一些對皮膚有刺激作用的膏藥，通過藥物和穴位刺激，溫通經絡刺激經氣調整陰陽平衡，以達防治疾病的效果，減低冬季疾病發作的機會。 而「三九天」則是在一年陰寒最盛的時候作天灸治療，三九天灸亦視作三伏天灸的補充及延續，加強治療效果。

中醫提醒這類人未必適合進行天灸

而因天灸療法多為用辛熱溫燥的藥物作藥貼，應先讓中醫師診察身體狀況，如若是燥熱、陰虛火旺等，尤其是更年期的婦女多見熱性證型，均不適合作天灸治療。另外部份疾病患者如糖尿病、皮膚容易敏感、孕婦、兩歲以下的小兒都未必適合進行天灸。本身患蠶豆症的人亦建議向醫師了解藥物成分，以免用藥後出現不良反應。

天灸治療後正常反應會見敷貼處一般會出現皮膚發紅，灼熱痕癢，少數人會感到刺痛或冒小水泡等。而部份人敷貼處會出現色素沉著，一般數星期至數月後可自行消退。敷貼時間建議一般成人貼約2小時內，而小孩應約30分鐘內，可因應皮膚的耐受度而提早除下。因藥貼含刺激成份，所以不應超過建議時間以免引發皮膚敏感。

治療期間應戒吃易生發的食物，如：海鮮、蝦、牛肉、鴨、鵝及煎炸食物。少吃生冷、刺激、肥甘厚膩、生痰助濕的食物，以免影響治療效果及刺激皮膚。

如有任何程度之不良反應，可選擇返回接受治療的地方進行跟進。

鼻敏感茶食譜

辛夷薄荷茶

材料：辛夷4克、薄荷3克

功效：疏風宣肺，通鼻竅

做法：

1.辛夷、薄荷洗淨備用

2.杯中加入250毫升滾水，放入所有材料，浸泡10分鐘即可飲用。

適合鼻敏感症狀驟發的人士，中病即止

《本文獲陳志勇中醫師授權轉載》

陳志勇註冊中醫師

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