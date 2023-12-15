氣溫急降致血氣不暢 三九天灸助血氣運行 附天灸最佳日子

天灸是中醫傳統的養生保健療法。分為「夏天」進行的三伏灸和「冬天」進行的「三九天灸」。 三九天是指進入冬季，轉為寒冷天氣的時分。一般在這個時候。 氣溫會突然降低，陽氣斂藏。 而人體的毛孔就會閉塞，引致血氣不暢。可適時作行此療法以助身體引發陽氣以推動身體的血氣運行。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



三九灸的敷貼， 因應各中醫師有不同的配方，材料主要是選配溫辛開竅和溫陽祛寒的藥物煉製而成。 一般煮煉熬制數天而成藥膏，在皮膚的穴位上塗貼，通過經絡到達身體的五臟六腑，温煦臟氣，推動血氣運行，從而把身體的寒氣驅除，提升陽氣，達到扶正驅邪。有助於抗寒保健， 提高身體的免疫力、驅除身體內宿疾，例如：哮喘，久咳，寒痰 ，腹冷，經痛，脾虛，腎虛等。

天灸最佳時間

最佳的時間是在冬至之後，於一九、二九、三九天進行貼灸，相隔9天內，再進行一次灸法治療。

注意選擇每天陽氣最旺的時候施行，一般於上午至黃昏前進行施治，天灸的治療在塗貼於穴位後，小童塗貼留藥一小時，成人塗貼留藥兩小時，之後抹除藥貼，再以潤膚露塗抹皮膚表面即可。

注意天灸後飲食 以免影響天灸功效

注意療程後戒除生冷的飲食，以防阻礙藥性發揮，待氣血通行較為適宜。 療程最少施行三貼，可以再加一貼加強灸更能提高療效，增加溫陽益氣作用，提高機體抗病和免疫的能力。

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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