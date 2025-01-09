大掃除｜衣櫃塞爆舊衫褲鞋襪？5招決定丟或留　騰空衣櫃儲物空間

隨着季節變換，衣櫃裏的衣物也該適時更新，這不僅能保持衣櫃整潔，還能讓日常穿搭更輕鬆。其實，斷捨離並不難，一起來看看如何開始吧！



隨着季節更替，衣櫃裏的衣物也該好好整理一番，以避免添購新冬裝後，卻找不到空間收納。為此，《房產溫度計》特別整理了一份換季斷捨離小指南，幫助你輕鬆捨棄不再需要的衣物，保持衣櫃整潔！

每件也曾是你的最愛，但到今天，是時候想想仍有穿着的機會了：（按圖了解）



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滿滿回憶捨不得扔？五大斷捨離標準教你輕鬆告別囤物

1. 不再合身的衣物

無論是過緊的牛仔褲，還是洗後變得鬆垮的T恤，穿着不再合身的衣服，即便再喜愛，實用性也不高，可以考慮捨去。

2. 超過一年沒穿過的衣服

許多人可能都有件「下次一定穿」的衣服，但往往它們就這麼閒置在衣櫃中。如果某件衣服在過去一年都沒穿過，其實未來穿的機率也很小，不如趁這次機會將它清理吧！

3. 有明顯損壞的衣物

破損、變形、起毛球的衣服影響美觀，若清潔或修補無法恢復其原本的模樣，或許是時候該捨棄它了。

4. 不再符合個人風格的衣物

隨着年齡、工作環境的改變，或因為興趣的變化，穿衣風格也會改變，如果某些衣物不再符合你的風格，不妨選擇捨棄它。

5. 重複性高的衣物

若衣櫃裏有太多相似款式或功能相近的衣物，適當減少重複的款式，保留最喜歡的幾件即可。

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換季整理五步驟 輕鬆擁有整潔衣櫃

1. 分類取出

將所有衣物按類別取出，例如外套、毛衣、襯衫等，這樣可以清晰地看到每一類衣服的數量，幫助你更有條理地篩選。

2. 評估每件衣物的價值

收納每件衣服時都先問自己，它是否還適合穿着？是否符合季節需求？自己是否仍然喜愛？再決定要不要把它留下來。

3. 分類放置

對於不再需要的衣物，可分類為捐贈、轉賣和回收；保留的衣物可根據季節性重新分類，不需要的季節衣物則適當存放。

4. 有效利用收納工具

衣架、收納盒、抽屜分隔板、真空袋等工具可以幫助你充分利用衣櫃內的空間，讓日後取用更加方便。

5. 反思並制定清單

完成整理後，可以思考哪些衣物需要補充，避免未來無意中再囤積過多不必要的衣物，保持衣櫃的有序與清爽。

透過以上五大斷捨離標準和整理步驟，希望能幫助大家輕鬆處理換季衣物，培養整理的好習慣，讓衣櫃整潔有序，擁有一個煥然一新的衣櫃！

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