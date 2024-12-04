快煮壼｜比電熱水壼更省電！使用注意4點　底座及壼底千萬別弄濕

快煮壺是冬天居家必備的好幫手，尤其在天冷時快速燒一壺熱水，既方便又高效。但你知道使用快煮壺時，有哪些安全注意事項能避免潛在風險，讓冬天使用更安心嗎？



你知道使用快煮壺時，有哪些安全注意事項能避免潛在風險，讓冬天使用更安心嗎？（Canva）

天氣漸漸轉涼，大家都想好怎麼過冬了嗎？如果想要喝點熱水暖暖身體，「快煮壺」搭配「保溫瓶」絕對是不二之選！快煮壺可以說是喝熱水的省電好選擇，煮沸速度快，也不像電熱水瓶需持續插電；而煮好的熱水倒入保溫瓶後，還能長時間保持溫熱，滿足全天候飲用需求。

使用快煮壼4大建議：（按圖了解）



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快煮壺使用4大錯誤行為＋清潔秘訣 必學技巧讓壺更耐用

你家裏有快煮壺嗎？快煮壺是一種高功率家電，外型雖然看起來像一般的煮水壺，但底部構造其實大不相同。因此，台灣電力公司曾在Facebook專頁發文提醒民眾，使用快煮壺時要特別注意的四大行為，避免燙傷、觸電、火災等潛在危險。

1. 不可弄濕底座及壺底

快煮壺是放在底座上插電煮水的，所以在插電使用前務必留意壺地和底座是否乾燥；清洗時也要小心避開壺身外部及底座，千萬不可以用水直接沖洗，避免進水導致短路故障。

2. 不可先通電再加水

快煮壺連接電源前，應該先在壺內加水，避免空燒造成故障及危險。

3. 避免使用延長線

快煮壺耗電量高，消耗功率較大，建議使用專用的迴路插座，避免用電超過負載。

4. 不用不插電

不使用快煮壺時記得拔除插頭，並定期檢查電線和插頭是否乾淨、完好。若有老化或破損情形，應及時更換，避免意外發生。

此外，台電也提醒大家要定期清潔快煮壺，尤其是壺內因水質問題容易產生的水垢，可用白醋加水煮沸，靜置一段時間後倒掉，再用清水沖洗乾淨，確保飲用水的衛生與安全。

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