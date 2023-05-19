坐月上奶湯水食療｜木瓜通草章魚茨實黑棗湯 通草有利水通乳

不少女士初爲人母，都希望嘗試母乳餵哺，卻擔心奶量不足造成上奶問題，餓壞寶寶。有開設Facebook專頁分享料理和食譜的媽媽分享坐月上奶湯水食療「木瓜通草章魚茨實黑棗湯」的食譜，對上奶非常有效，其中材料通草有通乳作用。

（資料授權：鬼嫁料理手帳）



社交平台Facebook專頁「鬼嫁料理手帳」版主媽媽曾推出多本食譜著作，她以往曾分享坐月上奶湯水的食譜。「木瓜通草章魚茨實黑棗湯」中的通草有利水通乳的作用，除了催奶，對改善小便不利、水腫、目昏和鼻塞情況均有效。不過，她提醒媽媽們「木瓜通草章魚茨實黑棗湯」較爲寒涼，不適合每天飲用，她指每周可喝1至2次，分量也不用多。

木瓜通草章魚茨實黑棗湯



材料：

熟木瓜 300克（半斤）

章魚 40克（半隻）

通草 2g

黑棗 6粒

茨實 40克

眉豆 40克

圓肉 10粒

陳皮 1片

水 2公升

+ 1

做法：

1. 木瓜去核去皮切大塊。

2. 章魚剪細，黑棗、眉豆、陳皮，略沖水。

3. 凍水加入所有材料，大火滾起後轉中小火煲2小時。

小貼士：

1. 可加入豬手或雞腳一起煲（肉類先跑活水會更清甜）。

《 本文內容獲鬼嫁料理手帳授權轉載》

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