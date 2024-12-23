東區好去處2025｜15+ 打卡熱點/親子餐廳/室內遊樂場/展覽館推介

東區好去處2025｜東區有咩玩？東區是一個充滿文化及藝術氣氛的地方，擁有豐富的展覽館和文化場所外，還有許多其他好去處。《01親子》為大家搜羅東區打卡熱點、免費公園、行山徑及親子餐廳，方便家長計劃帶小朋友，假日到東區一日遊。



東區免費公園篇

東區好去處【1】炮台山東岸公園

炮台山東岸公園可以供市民散步、休憩。佔地10萬呎，最重點的打卡位是100米長的防波堤，是維港首條向公眾開放的防波堤，海堤延伸出海，市民可以走上防波堤，在上面行走好像走進海中心一樣，可以360度飽覽維港景。

前往方法

地址：北角炮台山屈臣道以西

交通：港鐵炮台山站 A 出口步行約7分鐘



東區好去處【2】鰂魚涌公園

公園佔地約 12.49公頃，設有兒童遊樂場、足球場、網球場、觀景台等戶外設施。

前往方法

地址：鰂魚涌海堤街

交通：港鐵太古城站由 E 出口步行約10分鐘



東區好去處【3】太古公園

太古公園位於港島東中心對開，園景經過精心設計，務求為社區營造愉悅環境。太古公園的翠綠空間，放眼盡見一片青蔥，配以富動感的噴水池及流水梯台，令人心廣神怡。

前往方法

地址：鰂魚涌太古城道28號太古城安盛台寧安閣

交通：港鐵太古站 A1 出口



東區好去處【4】百福道交通安全城

前往方法

地址：北角百福道

交通：港鐵鰂魚涌站 C 出口



打卡熱點篇

東區好去處【5】油街實現

位於北角社區放予公眾的藝術空間，由1幢主樓和兩幢附屬建築物組成，屬愛德華時期的「藝術與工藝」建築風格。建築物外牆以紅磚和粗灰泥建成，並有顯著的煙囪和水管。特色的建築設計，是不少市民的打卡及休憩的熱點。

前往方法

地址：北角油街12號

交通：港鐵炮台山站 A 出口



東區好去處【6】三家村

想帶小朋友遠離繁忙的生活節奏 ，可以從西灣河坐船到鯉魚門的三家村，感受昔日漁民生活。沿岸設有鯉魚門徑可供遊人散步，亦可盡覽港島東區的景色。三大打熱門打卡位分別是鯉魚門燈塔、天后廟、石礦場。

前往方法

交通：港鐵西灣河站 A 出口步行至西灣河碼頭，轉乘船前往鯉魚門三家村



展覽館篇

東區好去處【7】ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館

ARTE M是由韓國知名數碼創意設計公司d'strict以ETERNAL NATURE為主題，精選出沉浸式數碼藝術美術館ARTE MUSEUM中的多組代表作品在K11-HACC的特別呈現。

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前往方法

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King’s Road 2樓

交通：港鐵鰂魚涌站 C 出口



東區好去處【8】香港抗戰及海防博物館

館內常設展覽共設有11個展覽廳，展示香港抵禦日本侵華的歷史，以及自唐代以來至1997年回歸祖國，香港與國家海防緊密相連的關係和軍事變遷。

前往方法

地址：筲箕灣東喜道175號

交通：港鐵筲箕灣站 B2 出口



行山徑篇

東區好去處【9】紅香爐峰

紅香爐峰是港島其中一個熱門行山路徑，是欣賞日落和晚霞的勝地，同時又可飽覽整個維港的景色。山高約230米，登頂時間只需30分鐘左右，非常適合行山新手和小朋友挑戰。

前往方法

起點交通：

九巴25、 27、108寶馬山巴士總站下車



東區好去處【10】大潭水務文物徑

大潭水務文物徑路段全長5公里，大部份路徑平緩易行，適合一家大小挑戰，同時走到大自然陶冶性情。路徑風景宜人，而且涵蓋了21個被列為法定古蹟的水務歷史建築，絕對可以滿足到喜歡打卡的行山愛好者。

前往方法

起點交通：

港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道步行約250公尺

終點交通：

從淺水灣海灘巴士站離開



室內遊樂場篇

東區好去處【11】Bun's 2020

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's 2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動

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前往方法

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓

交通：港鐵鰂魚涌站 C 出口



東區好去處【12】Ryze Hong Kong

佔地超過1萬8千平方尺，場內佈滿彈床、海綿池、障礙訓練場、氣墊、安全氣囊、攀石牆、秋千等，進場後即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里。

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前往方法

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期1樓和3樓 (於3樓check-in)

交通：港鐵鰂魚涌站 C 出口



親子餐廳篇

東區好去處【13】FEAST (Food by EAST)

FEAST (Food by EAST)

立即上Klook訂位

前往方法

地址：太古太古城道29號東隅1樓

交通：港鐵太古站 D1 出口

電話：39683777



東區好去處【14】北角海逸酒店｜綠怡咖啡廳

北角海逸酒店｜綠怡咖啡廳

立即上Klook訂位

前往方法

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

交通：港鐵鰂魚涌站 C 出口

電話：21852155



東區好去處【15】Cakebearbear

前往方法

地址：北角電氣道233號城市花園商場第10座地下G45號舖

交通：港鐵炮台山站 B 出口

電話：21852155



東區好去處【16】Q Time Cafe

前往方法

地址：鰂魚涌英皇道1001號12樓01室

交通：港鐵太古站 B 出口

電話：23833322、90926580



附近商場

東區好去處【17】太古城中心

港島區最大的購物中心，匯聚逾170家優質商戶、特色食肆、獨特的文化生活概念戲院及全新面貌及設備提升的室內溜冰場，提供超過800個地庫泊車位。

太古城中心（圖片來源：太古地產）

東區好去處【18】北角匯

坐擁壯闊維港景致的北角匯，場內匯聚時尚服飾､鐘錶珠寶､美容化妝及世界級餐飲體驗，更被海濱長廊與大型綠化空間圍繞，締造舒適寫意的沿海消閒新據點。