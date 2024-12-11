冷暖空調好用嗎？慳位方便怕冷人士必備　但「1因素」影響實用度

到了冬天，許多人都有自己的保暖方式，其中冷暖空調、電暖器、電熱毯等都是常見的禦寒好物！提醒你在使用這些家電時，務必正確掌握使用技巧，才能保持居家安全！



冷暖空調是否值得購買，網民有不同意見：（按圖了解）



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最近天氣忽冷忽熱，早晚溫差大，讓許多人感到不適。如果家中有冷暖空調，或許能夠及時緩解不少麻煩。一名網友在PTT上分享，雖然家中的冷氣運作良好，但仍無法適應這種變化無常的天氣，正在考慮是否要升級為冷暖空調，卻對費用有所顧慮。

不少網友對此表示支持，認為冷暖空調能滿足不同季節的需求，且全年皆可使用，建議選擇日系品牌更加省電：

．「值得啊，冷暖空調超方便」

．「手腳冰冷又怕冷就換」

．「很值得吧，一勞永逸」



不過，隨着全球氣溫升高，暖冬現象越發頻繁。台灣中央氣象署9月也曾預測，今年「反聖嬰」現象可能在冬季發生，全台預計偏暖。因此，也有網友認為，若冷氣狀態仍佳，不需要急於升級：

．「是我還能用就不會換，等壞掉再換」

．「定頻或是10年以上，換才值得」

．「真的很浪費錢，因為台灣真的冷到要開暖氣的日子沒幾天，忍一下就過去了」

．「沒壞為了暖氣硬換就不是很必要」



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冬季防寒必備神器！小心低溫燙傷成隱形危機

儘管今年可能是暖冬，但對於手腳容易冰冷的人來說，家中備好禦寒用品仍不可少。《網路溫度計DailyView》過去曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「居家必備的十大保暖神器」，結果顯示「冬被」、「發熱衣」和「毛毯」名列前三名，而「電暖器」、「電熱毯」、「暖手寶」和「暖手枕」等小型家電也榜上有名。

台灣電力公司也曾在Facebook專頁上發文提醒大眾，使用保暖設備時需注意安全。長時間接觸高於皮膚溫度的物體容易導致低溫燙傷，因此建議挑選有定時功能的電暖器或暖手設備；電熱毯則應在睡前預熱半小時後關閉電源，避免燙傷也能更省電。此外，電暖器應與寢具、梳化、窗簾等易燃物保持至少 1 米的安全距離，以降低火災風險。

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