小學已學這些？事主被小六數學題難到　網民稱「英文生字」同樣難

輔導小孩作業經常讓家長傷透腦筋，常常也會被題目難倒，台灣有一名網友上載出小學姪女的數學考題，表示有一題讓他想了10分鐘才想出解法，因此不禁想問，「有沒有小六數學就這麼難的掛？」不過有眼尖網友看到壓在數學考卷後面的英文單字，直言數學題反而不難，「現在國小生就學physical therapy（物理治療）是怎麼回事？」貼文引發熱議。



這條台灣小六的數學題，你懂得計算嗎？（按圖了解）



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小六數學題考倒一票人

一名網友在PTT八卦版分享，稱在小學六年級姪女的數學考卷中看到一題，計算圓面積的題目，「我想了10分鐘才解答出來，心裏想這應該是中學數學資優生才會做到的題目吧！有沒有小學六年級數學就這麼難的掛？」

不只數學難網友驚：英文更誇張

並貼上考卷題目，照片可見圖案是由一個大圓中間有四個小圓組成，要求計算出灰色面積，貼文引起網友討論：

・「這是小六題目沒錯，在進階題型那邊」

・「這題真的還好，小六生教一教就會了」

・「這真的是國小的題目」

・「不算難，只是很浪費時間在計算過程」

・「這是資優班的吧」



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有網友提供簡易解法，其實只要將「大圓面積-小圓面積*2-正方形面積」，正確答案解出為20.52平方厘米。

另有眼尖網友看到數學題後面的英文考卷，表示：

・「後面的英文比較難，小學已要學『物理治療』？」

・「數學很簡單，後面的英文 小六就要學到這些單字？」

・「後面英文對小六來說比較難吧」



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