「ナ」加「土」是甚麼字？小一中文題媽媽不懂！靠網民終找出答案

這題作業也太難！近期有台灣網友發文貼出小學一年級的中文作業，看似簡單的題目卻讓眾網友想破了頭，有網友在留言區公佈正解，吐槽「誰會知道啊！」



這答案又確實不是人人都懂：（按圖了解）



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小學一年級國文作業你會嗎？

該名網友貼出小學一年級的中文作業，題目是用「ナ」組合創造各種字，例如「ナ」加「又」就是「友」；「ナ」加「工」等於「左」，不過最後一題「ナ」加「土」，他卻想都想不出來，詢問廣大網友「是在說媽媽我讀書少嗎？有這個字嗎？」

貼文一出，引發網友熱議，許多網友猜測「在，題目有瑕疵」、「生」，但也有網友認為不管是「在」或「生」都不符合題意，還有人開玩笑說「我還以為是在教五十音」。

有網友貼出中研院「國際電腦漢字及異體字知識庫」查詢結果，真的有個字是「ナ」加「土」，是「在」的異體字，令網友讚嘆「專業！」貼出正解的網友則說「誰會知道這異體字啊～」

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