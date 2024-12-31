媽媽也要上班　家務仍「一腳踢」！網民稱「做到這點」才有選擇權

隨着男女平等觀念普及，「男主外女主內」已不再是標準。一名女網友在Dcard發起討論，詢問大家「女生要賺多少錢才可以不用做家事」。她表示自家即使父母都有工作，仍然由媽媽負責做家事，自己則是一邊工作、一邊進修研究所，發現仍有人認為女性唸研究所沒有必要，不禁感嘆難道女生真的就只需要有一份普通的工作，剩下時間多學烹飪、家事等技巧，以便日後結婚幫助家裏嗎？



「男主外女主內」的風氣可打破嗎？（按圖了解）



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這位女事主表示在她的家庭中，爸爸不用負責家事，偶爾會說出「幫忙」做家事的用詞，而媽媽是很傳統的女性，不會特別計較，而且雖然也有工作，但收入僅台幣兩萬左右，為了支持家中基本運作，願意多做家事。

女事主表示父母相處和睦，媽媽不僅溫柔也將家裏打點得很好，如今自己已經25歲月薪台幣四萬五，因為想拚加薪，選擇工作的同時繼續進修研究所。但她也發現認識的男性都不太注重女性的薪水，因為價值觀不同，最終也和這些男性沒有發展。

透過這些經驗她忍不住想，難道「女生真的不用很會賺錢嗎？」。由於不想依靠男性，所以不論課業或工作都沒有放手，卻導致自己沒時間談戀愛，也不知道怎麼分配工作和愛情。她表示認識的男生多數都要花比較多時間相處，或是有「男主外女主內」的觀念，這讓她不太清楚該怎麼平衡比較好。

事主另外解釋，自己本來就會做家事，只是好奇為甚麼爸爸可以不用做？根據以上觀察，她推論「只要賺到一樣能支持家中經濟開銷的錢，女生也可以不用做家事嗎？」，表示自己每次一想到這些問題就越來越迷茫，不確定自己走的路好不好，繼續讀研究所是不是對的選擇？人生時間有限，她真的很想知道其他人怎麼兼顧。

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貼文發佈後網友紛紛提供建議：

．「不用想這麼多，只要記得，錢永遠不嫌少，越多錢，妳越有選擇權」

．「主要是能找到願意配合的兩個人，應該說賺多的那方通常都會比較忙碌，較少的那邊願意擔家事部分而已」

．「重點是找到價值觀與自己一致的人，而不是賺錢多少的絕對值」

．「現在一直主張男女平權的社會，傳統觀念早就不適用，也不需要那麼侷限，妳只需要追求妳想要的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】