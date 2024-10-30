膠水樽｜重複使用竟藏3大壞處！專家點出使用禁忌「這點」超危險

寶特瓶是一種常見的塑膠瓶，其中「寶特」是英文「PET」的音譯，重量輕、攜帶方便，許多人喝完後都會重複使用，拿去裝水甚至飲料，但日本專家菅智香卻搖頭，因為寶特瓶本來就是設計給一次性使用，並曝光3大使用壞處，快看看你中了幾項。



日本料理專家菅智香10月26日在《日本YAHOO!》專欄中，分享市售寶特瓶3大使用壞處，平常不小心就會犯，大家使用寶特瓶時可要多注意：

1. 重複使用寶特瓶裝水

寶特瓶雖然有蓋子可以密封，不少人拿來當水壺重複使用，但寶特瓶本來就是設計給一次性使用，所以不要重複裝飲料來喝。寶特瓶不耐高溫，無法用熱水殺菌，就算用洗潔精洗，也很難把內側洗乾淨，稍有髒污殘留就可能滋生細菌。一次性的寶特瓶用過就丟掉雖然有點可惜，但還是回收就好，不要重複使用。

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2. 把寶特瓶放到雪櫃冷凍

一般的寶特瓶飲料不能冷凍，因為液體冷凍後體積會膨脹，可能會導致瓶身破裂。但如果寶特瓶上有標示「可冷凍」，那就沒問題，這種瓶子的厚度比一般的還要厚，液體膨脹也不會破裂。所以想冷凍寶特瓶時，最好先確認瓶身上的說明。

3. 將非飲料的液體裝在寶特瓶裏

雖然寶特瓶密封性好又方便攜帶，有人在旅行時會把洗衣液裝在寶特瓶裏，甚至有婆媽喜歡將沙律油等食用油用寶特瓶分裝，但這樣做其實很危險！大家的潛意識裏都認為寶特瓶裏裝的就是飲料，萬一裝了不能喝的東西，很容易誤飲。就算自己知道，也不能保證其他人不會喝到，或是自己一時忘記就喝下去。為了避免造成危險，飲料以外的東西還是不要裝在寶特瓶裏比較安全。

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