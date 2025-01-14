大掃除｜牆壁盡是孩子塗鴉？6招輕鬆清理　貼紙、掌印一樣搞得掂

下班回到家，發現牆壁滿是塗鴉，一定很苦惱吧！趕快記錄下這些實用的清潔技巧，幫助父母輕鬆恢復牆面整潔，無需再為孩子的塗鴉煩惱！



許多幼孩童將家裏的牆壁當成畫布，用畫筆或顏料描繪出天馬行空的想像，把牆面變得色彩繽紛。對父母來說，這些塗鴉雖然充滿童趣，但清理起來卻相當棘手。

一名網友最近分享，自己發現孩子在牆上塗畫後，嘗試用原色油漆覆蓋，卻發現鉛筆痕跡依然清晰可見，只好在Facebook群組發文求助。網友紛紛指出，鉛筆的痕跡多數僅停留在牆面表層，簡單用橡皮擦即可清除，用油漆反而可能讓問題更加複雜。

牆壁被孩子塗花了也不要緊，即學以下6種清潔方法：（按圖了解）



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蠟筆、彩色筆、奇異筆都有招 用科技泡棉小心這家具

為幫助大家面對各種「牆壁塗鴉」狀況，《房產溫度計》特別整理了一系列清潔妙招，針對不同類型的塗鴉或痕跡，提供有效的解決方案：

1. 蠟筆、奇異筆

果皮中的天然成分可以分解油性顏料，所以不妨使用檸檬皮等柑橘類果皮來擦拭。在清潔前，建議先在不顯眼處測試，避免損壞牆面。此外，化妝棉蘸取少量去光水，輕輕擦拭，也能有效去除筆跡。

2. 油性原子筆

將梳打粉、白醋與水混合，裝入噴瓶後噴在污漬處，靜置片刻，再用抹布擦拭即可。

3. 水性原子筆、彩色筆

使用科技泡棉加水擦拭即可；如果仍有痕跡，可改用化妝棉加少量去光水清潔。

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4. 鉛筆

橡皮擦是清除鉛筆痕跡的首選，若仍有殘留，可搭配科技泡棉進一步處理。

5. 貼紙

將檸檬酸與水混合後，用紙巾濕敷貼紙痕跡約20至30分鐘，然後小心刮除，使用信用卡或塑膠刮刀可輕鬆清理殘膠。

6. 手掌印

熱水能溶解皮脂，洗潔精中的介面活性劑則可以分解污垢，因此建議將熱水與洗潔精混合，用毛巾蘸取溶液擦拭掌印，擦拭後再用清水沖洗一次，避免留下清潔劑。

《房產溫度計》提醒，使用科技泡棉時需避免搭配40度以上的熱水，也不要用於木質家具，以免損壞表面光澤或烤漆層。此外，清潔後務必徹底清理泡棉殘屑及污漬，並用肥皂清洗雙手。

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