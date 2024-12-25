清潔毛公仔｜日本花王傳授「正確5步驟」！去除水份有法千萬別擰

不少年輕人會帶着毛公仔出遊已成為風潮，會在用餐時與美食合照留念或和風景合影拍照打卡。



日本花王分享「玩偶清洗5步驟」，教各位娃爸娃媽幫自己的寶寶洗澡，吸引2.8萬網友按讚、2.7萬收藏，引起熱烈討論。

即學清潔毛公仔的正確方法：（按圖了解）



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一名網友在Threads分享，日本花王在X（舊稱推特）發文建議的清洗玩偶方式，所需物品有玩偶、洗劑、毛巾、臉盆、衣服刷。

第一步：將4公升的水加入10毫升的洗劑，建議用30度以下的溫水；

第二步：輕柔的把玩偶泡進水中後再浮起來，重複20-30次，注意不要大力揉捏或摩擦玩偶。將臉盆裏的洗劑換成清水後，再重複一次前面步驟，把洗劑洗掉；

第三步：用毛巾把玩偶「拍乾」，注意不是擦乾或擰乾，要輕柔小心的除去水份；

第四步：用手輕輕拍打成原本的形狀後，放在陰涼處晾乾；

第五步：完全晾乾後，用衣服刷把玩偶的絨毛梳順，完成！



文中推薦的是花王新發售的EMAL洗劑，據說可以讓衣服不會越洗越舊。

網友紛紛表示：

．「作為範本的玩偶太可愛了，我看不到上面的任何文字了」

．「謝謝教學，我想我也會嘗試幫我的孩子洗澡…」

．「現在我可以在家清潔玩偶了」



有人網友提問，「如果玩偶很大的話，大約40-60cm，需要增加水量嗎？ 」，日本花王則回應，水和洗潔精的比例可以參考貼文裏推薦的用量，根據毛絨玩具的大小適當增加。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】