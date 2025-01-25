大掃除｜抽油煙機超厚油漬怎清除？網民點出過碳酸鈉、梳打粉差異
撰文：聯合新聞網
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春節即將到來，不少人會開始進行大掃除。一名網友分享，抽油煙機的濾網超難清潔，直到他加了「一神器」，直接變得超乾淨，讓他大讚「完全不用刷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
過碳酸鈉、梳打粉「一起用」不代表清潔能力更強：（按圖了解）
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這名網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實說」表示，家裏的抽油煙機濾網積了厚厚一層的黃色油垢，他裝了一碗熱水，加入過碳酸鈉和梳打粉，把抽油煙機濾網浸泡在內，一開始冒出許多泡泡，但等泡泡消失後，濾網瞬間變得超乾淨，讓他大讚「完全不用刷！」。
貼文一出後，多數網友都表示：
．「去年用過一次就驚豔，不過我只用過碳酸鈉泡而已，也不用等一個晚上，灶台刷好就好了」
．「其實不用放梳打粉，過碳酸鈉加熱水就夠了」、
．「不用放梳打+1，過碳酸鈉加60度熱水隔一晚就可以了」
．「不用梳打就可以強到讓你優雅大掃除了」
．「超級好用，不用多加梳打」
針對過碳酸鈉和梳打粉的差異，也有內行網友指出：
．「過碳酸鈉鹼性偏強，適合對抗頑垢、陳年髒污。由於金屬物質接觸會產生氧化，較不適合用於清洗鐵器、黃銅製用品等金屬產品，或易潔鑊等鍋具，以免生鏽或損傷塗層，也不可用於蠶絲、羊毛、漆器等製品。而梳打粉（碳酸氫鈉）鹼性較弱，適合清除油污、異味」
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