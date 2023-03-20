湯水食譜｜小朋友流感高峰期小心3部位中醫推介3款食療增強免疫力

近日冬春交接是流感高峰期，不少小朋友都感染流感，出現發高燒、咳嗽、流鼻涕等症狀。原來小朋友發育未全應特別注意3大部位，柴胡醫館的陳洛醫師分享3款小兒抗流感食療，可以增強免疫力。

資料來源：柴胡醫館



冬春交接是流感高峰期

疫情雖緩，但剛好遇上冬春交接、氣候變化之際，是流感高峰期。最令人擔心的莫過於在學兒童，上學期間容易因接觸或飛沫傳播而染上流行性感冒，彷似無法避免的事。然而，中醫認為 「正氣存內，邪不可干」，只要有足夠的抵抗力和免疫力，即使病毒再強亦無法入侵身體致病。

發育未全要注意3大部位

中醫醫家提出因小兒發育未全，故有「四不足」的體貝，其中「不足」包括肺、脾、腎三臟，肺不 足則易感染呼吸道疾病：鼻敏感、哮喘、感冒、肺炎、咳嗽等；脾不足則易見胃腸病：食積、消化不良、腹瀉等；腎不足不僅影響排尿，更是孩子整個生長發育的關鍵，腎虛兒童容易出現腦部及體格上的發展遲緩。

（photoAC）

3款抗流感食療增強免疫力

小孩增強免疫力須從強化肺、脾、腎三臟入手，食療是其中一個選擇。

益氣補肺湯



材料：

黨參20克

銀耳12克

南北杏30克

百合12克

豬肉

功效：補肺潤肺，益氣補虛

健脾粥



材料：

太子參20克

陳皮12克

小米50克

生薑

豬肉

功效：健脾化濕，溫中和胃

三黑養腎湯



材料：

黑豆20克

黑米10克

黑芝麻5克

淮山30克

豬骨髓

功效：補腎益精，健腦益智

陳洛醫師

資料獲柴胡醫館授權轉載

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