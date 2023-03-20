湯水食譜｜小朋友流感高峰期小心3部位中醫推介3款食療增強免疫力

撰文：螢火蟲
出版：更新：

近日冬春交接是流感高峰期，不少小朋友都感染流感，出現發高燒、咳嗽、流鼻涕等症狀。原來小朋友發育未全應特別注意3大部位，柴胡醫館的陳洛醫師分享3款小兒抗流感食療，可以增強免疫力。
資料來源：柴胡醫館

冬春交接是流感高峰期

疫情雖緩，但剛好遇上冬春交接、氣候變化之際，是流感高峰期。最令人擔心的莫過於在學兒童，上學期間容易因接觸或飛沫傳播而染上流行性感冒，彷似無法避免的事。然而，中醫認為 「正氣存內，邪不可干」，只要有足夠的抵抗力和免疫力，即使病毒再強亦無法入侵身體致病。

發育未全要注意3大部位

中醫醫家提出因小兒發育未全，故有「四不足」的體貝，其中「不足」包括肺、脾、腎三臟，肺不 足則易感染呼吸道疾病：鼻敏感、哮喘、感冒、肺炎、咳嗽等；脾不足則易見胃腸病：食積、消化不良、腹瀉等；腎不足不僅影響排尿，更是孩子整個生長發育的關鍵，腎虛兒童容易出現腦部及體格上的發展遲緩。

（photoAC）

3款抗流感食療增強免疫力

小孩增強免疫力須從強化肺、脾、腎三臟入手，食療是其中一個選擇。

益氣補肺湯

材料：
黨參20克
銀耳12克
南北杏30克
百合12克
豬肉

功效：補肺潤肺，益氣補虛

健脾粥

材料：
太子參20克
陳皮12克
小米50克
生薑
豬肉

功效：健脾化濕，溫中和胃

三黑養腎湯

材料：
黑豆20克
黑米10克
黑芝麻5克
淮山30克
豬骨髓

功效：補腎益精，健腦益智

陳洛醫師

資料獲柴胡醫館授權轉載

【01會員尊享期間限定】打開復活蛋即搶$30網購優惠券，買定零食開復活節party！

傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病　嚴重可致重症命危兒童健康｜寒冷天氣提防超凶狠3大病毒　流感外還要提防這2種口罩令取消｜兒科趙長成醫生指幼童未曾接觸病毒 或需以健康還債腸病毒｜口罩令解除反增兒童感染風險　醫生籲常做一事才能預防濕疹｜天氣反覆潮濕易誘發濕疹 中醫推介4款湯水助清熱解毒止癢濕疹｜孩子濕疹痕癢難耐？中醫分享2款湯水食譜 附濕疹外洗方中醫詳解嬰兒兒童濕疹病徵及注意事項 附2款溫和湯茶食譜止癢潤膚中醫提醒懷孕初期須注意飲食 避免進食高脂肪、油膩、刺激性食物湯水食譜｜兒童濕重易水腫濕疹 中醫教常備化濕食材煲2款袪濕湯水
親子
健康一家人
親子料理
中醫
兒童健康
流感