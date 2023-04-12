流感肆虐｜幼兒如何增強抵抗力及免疫力？即睇０至２歲飲食建議

隨著香港口罩令解除，兒科醫生表示幼童或會短時間接觸多種陌生病毒，包括流感病毒。幼兒或會密集式感染病毒，以身體健康「還債」，到底在平日飲食當中，哪些食物能夠增加抵抗力和免疫力？而兩歲前的幼兒應主要吸收哪些營養才是最好的選擇？本文找來温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)為大家一一折解疑問。



兒童增加抵抗力和免疫力飲食建議



3類維他命營養要素為兒童必備 有助增強免疫力

1. 維他命C

維他命C有助製造對抗病菌的淋巴細胞及抵抗自由基對細胞的破壞，是強大的抗氧化物。每天進食一個橙、奇異果或多吃西蘭花、彩椒、芥蘭等都可以補充。

2. 維他命E

是抗氧化強的營養素，有助保護細胞膜及維持免疫系統健康。

食物來源包括植物油如芥花籽油、粟米油、果仁如腰果、杏仁及深綠色蔬菜。

3. 維他命A

可以幫助維持黏膜細胞及免疫系統運作正常，主要的食物來源包括肝臟、雞蛋、深海魚及含胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜、番茄、菠菜等。

兩大生活習慣助身體更強壯：適量運動及睡眠

2歲內的兒童主要訓練大肌肉，包括翻身、坐、爬、走、跑、跳等肢體動，每天至少三小時以上的身體活動。另外，充足的睡眠時間來讓身體進行蛋白質合成與修復，令身體恢復體力。

出生至六個月、六個月至兩歲階段：吸收營養重點各有不同



出生至六個月：母乳

母乳可提供嬰兒所需的營養，亦含有天然抗體、活細胞等，有抗菌的功效，減低嬰兒感染和敏感的機會。

六個月至兩歲：重點加固，並要注重蛋白質、膳食纖維及益生菌

蛋白質是身體製造抗體及免疫細胞的主要原料，蛋白質來源包括瘦肉、魚、海產、蛋、奶、黃豆製品等，盡量少吃動物皮層、肥肉及加工肉類。另外，世界衛生組織鼓勵媽媽持續哺乳寶寶至２歲以上，母乳中的抗體亦有助增強孩子的抵抗力。

膳食纖維有助維持腸道健康，水溶性纖維可由豆類、麥皮、水果等吸收，有助降低壞膽固醇和維持血糖平穩，而非水溶性纖維可由全榖麥類食物及蔬菜吸收，可促進腸臟蠕動，令廢物在腸道停留的時間減少。

腸臟是一道抵抗細菌入侵的有效屏障，益生菌有助保持腸道健康。作為第一道防線的腸壁黏膜能阻擋未消化的蛋白質分子、毒素、細菌、黴菌等進入體內，並經由糞便排出體外。腸道的「好菌」能對抗腸道致病菌、抑制增生，減少腸道壞菌所產生的毒素，亦可幫助調節免疫系統；兒童可由乳酪中吸收或由家庭醫生建議進食益生菌補充品。

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

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