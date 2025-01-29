孕婦過年留意吃年菜禁忌！別吃生食、醬料　人參補品多吃易上火

迎接新春，即將迎接寶寶的準媽媽如何在春節前後，一兼二顧，讓自己跟胎兒能同時享受佳餚又照顧健康？台中慈濟醫院營養師許麗萍提醒：聰明選食材、懂避險、不補過頭、控制份量，才能媽媽、寶寶都健康。



過春節總有美味佳餚讓人食指大動，但懷孕的準媽媽要怎麼吃，才能吃得健康？台中慈濟醫院營養師許麗萍表示：「孕婦聰明選擇食材、避開危險食物、滋補品別亂吃，拿捏好份量，才能母子都健康」。

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許麗萍強調「選對食材」的首選，是攝取優質蛋白質，蛋類、奶類等能增強體力，還能補充孕期所需營養；魚類含有豐富Omega-3脂肪酸，有助胎兒腦部發育；素食準媽媽則可以多選擇植物性蛋白的黃豆及其製品，例如：豆漿、豆腐等，尤其傳統豆腐、豆干是補充鈣質的好來源，可幫助寶寶與媽媽的骨骼健康。

「避開危險」部分，則是要少碰高脂、高鹽或高糖等重口味年菜，避免體重飆升，或引發妊娠糖尿病或高血壓的風險。許麗萍建議，準媽媽選擇蒸、煮、燉等烹調方式，減少油炸或過鹹菜色。團園火鍋的湯頭、醬料或食材，孕婦要多注意，避免食用添加酒精的食品與攝取過多鹽分；另外，生冷食物，像生魚片、生蠔，或半熟蛋和未全熟的肉，對孕婦都有潛在風險，乾脆直接列入黑名單，避免引發不必要的感染。

有些長輩要讓孕婦「一人吃兩人補」，但許麗萍提醒「滋補品別亂吃」，做好「均衡飲食、控制份量」才是關鍵。孕期間不少長輩安排人參湯或四物湯等補品，但孕媽咪補過頭反而可能不舒服。

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許麗萍表示：「人參屬於溫熱性食材，容易讓孕婦上火，中藥材都應在中醫師指導下適量食用」，更不要聽信偏方或買來路不明的補品，以免影響胎兒健康，另外，孕婦不要暴飲暴食，讓腸胃吃不消，甚至導致孕期肥胖或妊娠糖尿病的，他建議準媽咪均衡飲食、少量多餐，每餐只吃七八分飽，控制飲食份量，享受美味也不會消化不良。

許麗萍提醒，孕婦過節還是得保持規律作息，給自己和胎兒足夠休息時間，適度活動後記得找機會坐下休息。只要注意飲食選擇、控制份量並保持良好生活習慣，準媽媽們就能在年節，跟肚裡寶寶開心又健康地感受過節幸福氛圍。

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