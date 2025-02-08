晾衫｜濕氣重衣物難乾兼有異味？網民教用梳打粉、柔順劑4招處理
撰文：聯合新聞網
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一名台灣高雄的網友近日在PTT發文，透露自己四年來在北部生活，至今仍無法適應氣候，因為北部濕氣重，導致衣服就算曬了也很容易發臭。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。
事主透露，在北部生活的這段期間，他都有到搬到不同類型的房子，包括西曬、直曬及室內曬等租屋處，然而始終無法避免衣物發臭的情況。他指出在曬衣服時如果濕度超過65％，便容易出現臭味，若遇到下雨或更潮濕的時候，還可能有飛蟻來擾。
他進一步提到，使用乾衣機雖然能解決濕氣問題，但烘乾後的衣物依然無法保持原本的香氣，經常帶有悶味或失去洗衣液的香味。對於台北人衣物總是香香的情況，這位網友感到困惑，並詢問大家都是如何解決的。
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對此，有人建議：
・「抽濕機試試，住北部抽濕機應該是必備的吧」
・「抽濕機加循環扇，靠牆吹五到六小時，衣物鬆軟香噴噴」
・「衣服直接掛室內用抽濕機，很難臭」
也有網友說：
・「乾衣機超香的，可能是要用瓦斯型？真的烘乾會暖暖那種」
・「換洗衣液、烘衣服時加烘衣紙，這樣還是烘不香的話，該換衣服了」
另外，還有網友透露小撇步：
・「我最近發現洗衣服加梳打粉很有效，衣服都不會臭臭的」
・「覺得泡過柔順劑再烘、曬是最香的」
・「要很香，還是要用乾衣機跟柔順劑一起」
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