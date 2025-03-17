沖繩親子酒店10間｜新開幕／適合自駕遊／小童免費／人均$179起

沖繩親子酒店推介2025！沖繩是個非常適合自駕遊及親子旅行的地方，除了有購物中心、海灘等，更有主題公園、水族館、動物園，大人小朋友都可以玩得盡興！《香港01》為大家整合10間沖繩親子酒店，適合多人家庭旅行之餘，小童更可免費入住，人均只需$179起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

沖繩親子酒店推介【1】沖繩北谷希爾頓度假酒店（Hilton Okinawa Chatan Resort）

沖繩北谷希爾頓度假酒店（Hilton Okinawa Chatan Resort）位於北谷町，鄰近美國村、眭稔美術館、北谷公園落日海灘等。酒店提供345間房，大部分配備露台或私人花園，且設有浴缸、兒童用品及設施。酒店附設室內及室外泳池、兒童泳池、水上滑梯、兒童遊樂場、健身室、水上活動等設施，並提供托兒服務及免費私人停車場，十分方便！

沖繩北谷希爾頓度假酒店（Hilton Okinawa Chatan Resort）

房價：人均HK$681起（雙床房｜帶私人花園；3人入住）

地址：沖繩縣中頭郡北谷町美濱40-1

交通：那霸機場車程40分鐘

沖繩北谷希爾頓度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【2】北谷柯迪奧水宮精品公寓酒店-沖繩本島（Aqua Palace Chatan by Coldio Premium）

北谷柯迪奧水宮精品公寓酒店-沖繩本島（Aqua Palace Chatan by Coldio Premium）位於北谷町，鄰近美國村及北谷公園落日海灘。酒店提供35間公寓式客房，設有客廳、飯廳、廚房、洗衣機及乾衣機等，房間最多可供7人入住，非常適合家庭旅客！酒店亦設有無邊際游泳池、免費私人停車場、酒吧等設施，以及自行車租借服務，非常貼心！

北谷柯迪奧水宮精品公寓酒店-沖繩本島（Aqua Palace Chatan by Coldio Premium）

房價：人均HK$179起（甄選公寓套房；7人入住）

地址：沖繩縣中頭郡北谷町Kuwae 1-9-37

交通：那霸機場車程35分鐘

北谷柯迪奧水宮精品公寓酒店-沖繩本島搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【3】沖繩那霸凱悦酒店（Hyatt Regency Naha, Okinawa）

沖繩那霸凱悦酒店（Hyatt Regency Naha, Okinawa）坐落於那霸市，距離牧志站僅８分鐘步程，鄰近壺屋燒物博物館、沖繩平和通商店街、那霸市傳統工藝館等景點，地理位置極佳！酒店共有294間客房，房間空間寬敞，坐擁城景，5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店附設室外游泳池、健身室、洗衣間、餐廳等設施，更為小朋友提供兒童餐！

沖繩那霸凱悦酒店（Hyatt Regency Naha, Okinawa）

房價：人均HK$411起（標準雙床房；5歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：沖繩縣那覇市牧志3-6-20

交通：牧志站步行8分鐘

沖繩那霸凱悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【4】沖繩阿拉科喬酒店（Hotel AlaCOOJU Okinawa）

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel AlaCOOJU Okinawa）是2022年開幕的都市型度假酒店，距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店客房位於高層，均坐擁海景及城景，採用乾濕分離浴室並帶有浴缸，空間十分寬敞。豪華房型最多可供4人入住，對家庭客來說非常友善。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台、小童游泳池等休閒娛樂設施。

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel AlaCOOJU Okinawa）

房價：人均HK$265起（靠窗豪華房；3人入住）

地址：沖繩縣浦添市字港川512-55

交通：那霸機場車程20分鐘

沖繩阿拉科喬酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【5】水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）

水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）於2022年開幕，位於恩納村，鄰近月亮海灘。酒店客房均面海，帶有露台及景觀按摩浴缸，部分房型更擁有私人泳池！酒店亦附設無邊際游泳池、水上樂園、小童游泳池、高爾夫球場等，酒店亦可以安排騎馬、滑浪風帆、潛水、浮潛等水上活動，大人小朋友都可以盡情玩樂！

水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）

房價：人均HK$595起（海景露台房；3人入住）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村字富著黑崎原86番1

交通：那霸機場車程50分鐘

水森酒店及度假村搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【6】BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）於2022年開幕，位處恩納村，鄰近Diamond Beach、瀨良垣漁市場等。酒店房間配備小廚房、乾濕分離浴室、客廳等空間，設備齊全且空間寬敞，最多可供4人入住。酒店亦設有健身室、桑拿、無邊際恆溫泳池及24小時開放的公共空間，供應不同書籍及桌遊任你玩！

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$241起（三人房；3人入住）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860-4

交通：那霸機場車程57分鐘

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【7】海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）

海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）於2019年開幕，坐落於恩納，鄰近希望之丘小沙灘、鑽石海洋教堂、恩納日落商場等。酒店擁有360間房，提供半開放式浴室及浴缸、露台、特大床等，空間寬敞，12歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦設有室內及戶外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場、公共海灘等，並提供收費停車場、接送機及托兒服務。

海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）

房價：人均HK$1,412起（豪華海景雙床房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村名嘉真1967-1

交通：那霸機場車程65分鐘

海麗客蘭尼沖繩搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【8】沖繩日和海洋度假村（Hiyori Ocean Resort Okinawa）

沖繩日和海洋度假酒店（Hiyori Ocean Resort Okinawa）於2021年開業，共有203間客房，供應6種房型，包括天空豪華套房、海洋角落套房、尊貴海洋套房等，房間均坐擁海景，配備客廳、睡房、廚房及露台，爐具、廚具、洗衣機等設施一齊全，非常適合一家大細入住！酒店附設海景無邊際泳池、室內泳池、半露天大浴場、健身室及餐廳等設施。

沖繩日和海洋度假酒店（Hiyori Ocean Resort Okinawa）

房價：人均HK$762起（海洋套房；3人入住）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村仲泊1055-1

交通：那霸機場車程60分鐘

沖繩日和海洋度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【9】沖繩麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Okinawa）

沖繩麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Okinawa）位於名護，地處郊區，環境清幽。酒店提供97間客房，設有景觀大浴缸、戶外平台等設施，部分房型亦設有戶外按摩浴缸，最多可容納4人入住。酒店亦附設室內及戶外游泳池、兒童泳池、兒童遊樂場、健身室、高爾夫球場等娛樂設施，更提供生態旅遊、騎馬、釣魚、水上活動、托兒等體驗及服務！

沖繩麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Okinawa）

房價：人均HK$1,534起（豪華客房；3人入住）

地址：沖繩縣名護市喜瀨1343-1

交通：那霸機場車程69分鐘

沖繩麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

沖繩親子酒店推介【10】seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）

seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）於2024年9月開幕，距離石垣港和真榮裏海灘僅5分鐘車程，地理位置優越！酒店提供121間公寓式客房，房間配備陽台、廚房、客廳、乾濕分離浴室及浴缸，廚具、洗衣機等設備齊全，最多可容納8人入住，非常適合家庭旅遊！酒店亦附設室外游泳池、桌球室、桑拿等大人小朋友都適合的娛樂設施。

seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）

房價：人均HK$656起（高級雙床房；3人入住）

地址：沖繩縣石垣市真榮裡254-19

交通：石垣機場車程19分鐘

seven x seven 石垣搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略