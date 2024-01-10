教養｜孩子性格太冇所謂　要迫他學會爭取？其實這做法是最差一着

前兩天收到一條留言：



（CC爸媽提供）

看完後突然覺得，養娃真是家家有本難唸的經啊。



這位家長，大概率是擔心孩子處處忍讓、不爭不搶，受了委屈、捱了欺負怎麼辦？

我就不一樣了。我的女兒CC你們知道的，一頂一的爭強好勝。類似的事兒要是發生在她身上……哦，不，不大可能發生在她身上。

我到現在都還記得，幼兒園託班第一個月，老師拉我話家常。說有個小朋友插隊，彼時託班的孩子們，好些話還說不利索，CC單靠一張嘴，直接把對方說得嗷嗷哭，老師可哄了個功夫。我腦補一下留言類似的畫面，若發生在她身上，她肯定會說：「這是我的位置！」「我先來的，你幹嘛插隊！」

雖然做法也沒錯，但老母親內心的OS時常也是：讓一下就讓一下吧，那麼較真，你不怕沒朋友的嗎？

你們看，當父母的總是模稜兩可：性格溫和的我們怕他受欺負；太好勝的吧，又嫌她太較真。孩子也跟着難，不用管怎樣都能被挑出毛病。

讓父母百分百滿意？不存在的。

後來，我家兩個孩子了，小姨家也兩個孩子了，每每看四個孩子一起玩耍時的狀態，都要感嘆一下生命物種的多樣性，更想感嘆一句：以往的這份糾結，真的大可不必。

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不爭不搶，不見得就是「受氣包」

小姨家的老大遠遠，是個典型的溫和型孩子。每次見他，我都覺得他頭上就頂着四個大字——與世無爭。像小姨家這種倆男孩兒的二胎家庭，尤其還差了沒幾歲，那每天不都得硝煙四起？結果，人家一個星期爆發的衝突都沒我們家這倆一天的多。

你問我為甚麼？來來來，感受下。遠遠新買的飛機模型，剛剛拆開玩了5分鐘，又又（小姨家老二）過來就搶走。

遠遠——拿走就拿走吧，我去玩會兒別的。



小姨買了零食回去，說好的一人一包，又又很快吃完了，立馬去要哥哥的。

遠遠——伸手遞過去，分你點。



順便吐槽一句：這要是我的女兒CC&兒子DD，盒子裏只剩下一顆巧克力，在CC較真的模式下，在我們家就是一場世紀大戰。

不只是自家弟弟，遠遠跟其他小朋友一起玩也是：

公園碰到滑梯、蹦牀，大家都搶着往前排，他永遠邊邊上一站，「大不了他們玩完了我再去。」

自己拿下樓的玩具被別的小朋友搶走，他也不氣不惱，反正是我的，等他還回來我再玩。

說實話，場外看着都會血壓升高，感覺孩子好像受了天大的委屈，甚至會嫌棄他膽小、懦弱，不敢爭取。

小姨也曾有過這樣的擔憂，但後來發現，遠遠自己並不覺得委屈，也沒有因此心存芥蒂。

玩具被搶了，那就去玩其他的，人家也開心着呢；別人排在前面，那我最後再玩，還省的擠了……更不關甚麼膽小不膽小的事兒，他純粹覺得「無所謂」、「沒必要」。

你看看，心態平和到好像一隻卡皮扒拉。

如果老母親內心戲過多，覺得孩子是「太軟弱了」、「被欺負了」。然後一邊貼標籤「你怎麼這麼慫」，一邊鼓動他「你去搶回來啊」、「你去爭啊」。反倒會讓孩子覺得自己是不是懦弱了？壓力倍增。

那如果是另一種情況——孩子被搶走了玩具、被插了隊……確實會感到生氣、委屈，但就是不敢爭呢？是不是就可以理所當然的鼓動孩子「搶回來」了？

朋友家孩子，長笛特長班組織一場小演奏會。本來她應該站的靠前靠中的位置，結果排隊的時候被另一個孩子刻意擠佔，把她推到了旁邊。因為不是正式演出，老師也沒有特意去調整。朋友說：看得出來，孩子滿臉不高興，但她當時也只是「忍氣吞聲」的站到一邊了。

演奏結束後，孩子找媽媽吐槽：「那個XX排隊的時候，一把把我推到旁邊，那本來是我的位置的。」可能很多人聽到這，第一反應都是：那你當時為甚麼不跟她說，你搶回來啊！

可是當下不敢說的孩子，本身就不太會是敢「搶回來」的性格。就像是一個身形很小的娃，被一個身強力壯的孩子推倒了。你跟他說：你打回去啊！現實嗎？

如果孩子本身就是這種凡事忍讓、不敢爭的性格，你硬要她去反抗、去搶回來，她也做不到。

那麼，在我們鞭長莫及的時候，與其不斷強調讓孩子一定要做他不敢做、做不到的事，還不如順應孩子的性格，找到更適合他的方法。

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我們前兩天的文章《憋屈過、也心疼過，才知道孩子被欺負後，這麼做最沒用》裏還提到：

解決衝突的本質，不是爭個對錯，而是看孩子有沒有化解情緒，把自己的不舒服排出去。只有孩子內心那種被欺負了，那種憋屈的情緒被化解了，這事才算真的解決。



所以，此刻最重要的，是幫他打開一條情緒疏解的通道。

朋友這事兒後來是怎麼做的呢？她選擇跟孩子一起，吐槽那個搶位置的同學。



「是啊，她怎麼這樣？明明是你的位置啊！這事兒擱我身上，我也很生氣。」

當孩子被共情，他的委屈情緒得以釋放，便不會產生甚麼負面影響。至少不會比「反覆自我折磨覺得自己不該忍又不敢反抗」的內耗，負面影響小的多。‍

爭強好勝，也不一定就是「氣量小」

再來說說CC這種爭強好勝的。

可能在別人看來，我養了一個心氣兒高的孩子，她對自己有要求，有不服輸的勁頭，幹甚麼都有上進心……但說實話，我真沒少頭疼。

一方面，大家知道的，越是想要贏的孩子，也越接受不了輸，一輸往往就會哭鬧發脾氣。

另一方面，因為她太維護自己的權益，一點不懂通融和示弱，我感覺多少有點「心胸狹隘」，一度擔心會影響她的社交，別人不願跟她做朋友。

所以也幹過不少「弄巧成拙」的舉動。

比如：

講道理——憑甚麼就得次次都你排前面？本來就是誰都可以啊。



瞎安慰——沒他多就沒他多吧，這有甚麼大不了的？



現在想來，是我鑽了牛角尖，非要把一個好勝心強的娃，往佛系裏養。

之前跟CC的鋼琴老師有過一次交流，給了我很大啓發。

老師說，他的教學生涯中，這樣的孩子見多了。學不會（輸了）就生氣，但生氣你就讓她哭，別攔着；哭好了，也別多勸，就接着練，他們自己可以調節好。

心氣兒大、性子急的孩子，最大的特點，其實是自我修復。

也許前8次還為練錯生氣暴躁的恨不得砸琴的孩子，第9次就能坦然跟你說「沒關係，我再試一次」。

確實如此。

高自尊的孩子，根本容不得你說不好，自驅力特別強。下棋下輸了，絕對目光如炬的盯着你「再來一盤」；積木某個中間步驟錯了，一邊生氣的拆，一邊也硬要從頭再來……直到成功。

我現在已經明白，她的樂趣就在於此。遊戲若沒有輸贏，她怕是還不願意玩、覺得沒意思呢。人享受的就是贏的感覺、追求的就是我能做到的爽感，幹嘛要勸她放下執念呢？而且，我發現隨着CC長大，社交也並沒出現我以前擔心的問題。

不僅沒有被孤立，人緣還好得很。

不得不承認，總想「爭口氣」的孩子，自帶號召力和凝聚力，妥妥一個孩子王。

更何況，如果是她自己真正在乎的朋友，她反倒不會那麼計較。

「你們先玩，我殿後！」也成了她常掛在嘴邊的一句話。

對DD也是，雖然想爭搶的時候分毫不讓，但護DD的時候，人人誇一句是個好姐姐，甚至頗有一副「長姐如母」的姿態。

愛孩子，應如他所是我以前說，每個孩子都有自己的生長節律，更有自己獨特的性格魅力，沒有好壞之分。

遠遠與世無爭，即便做試卷遇到不會的題，也從不在上面內耗，大手一揮「不算了！」

你認為這是不上進、沒好勝心？

我還覺得，這是不拘小節、有鈍感力的表現呢。這樣「心大」的孩子，成年後幸福感會有多強，不用我多說吧~

CC爭強好勝，雖然很強勢、包容度低，但正義感極強。

而且這樣的孩子，只要遇到感興趣的事情，不需要家長費盡心思地引導、鼓勵，她就能自雞，爭強賭氣的偏要做到！

還是那句老話，愛孩子，應該如他們所是，而非如我們所願。

每個孩子都很好，我是發自肺腑地在說。只要能父母認可，每個性格的孩子都能找到自己的舒適區，甚至統治區。但如果父母就是不認同、就是看不慣、看不上，那此生這場養育，就會持續模稜兩可到死。

因為有些骨子裏東西，是你舉畢生之力都不可能改掉的，你不理清這個道理，你跟孩子就都痛苦。‍‍‍‍‍如果你總是覺得孩子不好——

要麼，是他與你期待的性格不符，甚至相沖；要麼，是你既要又要，甘蔗沒有兩頭甜，沒有完美小孩，你不能光撿你喜歡的要。

作為父母，最應該做的，是發現孩子身上的魅力點，瞭解他們的性格特徵，然後順勢培養。

而不是非要擰着他們，強迫不爭不搶的孩子去爭個對錯，硬要好勝心強的孩子去放下輸贏。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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