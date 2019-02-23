【親子食譜】日系健康減醣麵包超詳細作法　照住做新手一樣無難度

在熱狗麵包中央夾入醣分含量低的火腿與卡芒貝爾芝士（camembert）、雞蛋沙拉等製作成三文治型態，作為早餐或午餐再適合也不過了！另外，也很推薦搭配低醣分的黃豆粉奶油一起享用！

【食材（8 小個、或4 大個）】

黃豆粉…40 克

麩粉…80 克

全粒粉…30 克

羅漢果代糖（顆粒）…5 克

鹽…3 克

溫水※…160 克

乾酵母…4 克

無鹽奶油…30 克

奶油乳酪…20 克

※ 約為人體肌膚溫度。

（KidsPlay親子就醬玩）

【作法：攪拌～發酵】

1）在溫水中加入乾酵母混合攪拌。

2）將粉類、羅漢果代糖與鹽倒入料理缽中，接著倒入作法（1）。

3）立刻用橡膠刮刀混合攪拌，一直攪拌到粉末狀消失，使料理缽的底部與側面都沒有粉粒，持續攪拌1分鐘。

＊POINT - 雖然此時會開始出現黏性，不過千萬不能停手、必須持續攪拌。

4）加入奶油與奶油乳酪一起攪拌2 分鐘。由於加入了油脂會使麵團的延展性變佳，不過在攪拌的過程中麵團會變沉重、逐漸合而為一。

＊POINT - 當感覺到麵團變沉重時，可以利用反手的方式握住橡膠刮刀較低的位置，會比較容易施力。

5）麵團製作完成的狀態。將麵團固定成圓形後，放進準備好的容器中。

6）闔上容器的蓋子，放進冰箱6 ～ 7 小時使麵團發酵（超過時間也沒關係，最多可放在冰箱內24 小時）。與發酵前相比，發酵完成的麵團大約會膨脹至1.5 倍左右。

（Kidsplay親子就醬玩）

【成形】

7）在桌面撒上手粉，雙手也沾取手粉後，將麵團置於桌面，利用卡片或切刀將麵團平均分為8 等分（大型則為4 等分）。

8）利用麵棍將麵團延展為10×12 公分的橢圓形（大型則為18×22 公分），橫向置於桌面。從靠近自己的這一端開始捲起麵團（圖片a），輕輕捏合麵團的接縫處（圖片b）。剩下的麵團也以同樣方式處理。

a. 為了避免空氣進入麵團，必須將麵團細細折成圓形。

b. 由於這款麵團比較容易沾黏，因此必須在手指上沾取手粉後，再輕輕捏合麵團的接縫處。

9）將麵團接縫處朝下，並列於鋪好烘焙紙的焗盤上。將焗爐預熱至180°C。

【烘焗】

10）將麵團放進180°C的焗爐中焗12分鐘（大型則焗20分鐘）。取出焗好的麵包，置於蛋糕冷卻架上使其冷卻。

用這款奶油搭配點心麵包！【黃豆粉奶油（容易製作的分量）】

食材與作法

將50 克無鹽奶油放置室溫下退冰軟化後，加入各1 大匙黃豆粉與羅漢果代糖（液態）混合攪拌即完成。

※ 放在冰箱可保存2 週左右。

總量／醣分 0.7 克 409 大卡

◎更多精采內容請見： 書 名：每天吃也不會變胖的減醣麵包 作 者：飯田順子 出版社：新手父母 60款麵包+9種沾醬+4種湯品， 超完美搭配，口感令人驚嘆，大人小孩都愛吃的美味減醣麵包配方！ ⦿無需揉捏，不弄髒手，不費力氣 ⦿冰箱發酵，簡單控溫，不花時間 ⦿麵團保存24小時，隔天烘烤ok 最多減少78％醣分！

《每天吃也不會變胖的減醣麵包 》書本封面（Kidsplay親子就醬玩）

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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