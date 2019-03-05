【日系親子食譜】壽喜燒牛肉丼30分鐘超簡易製法｜神老師&神媽咪

工程師（筆者丈夫）又出門去吃飯了，真的是欺負我沒朋友，三不五時就跟朋友約了吃飯，讓人羨慕極了，哈！工程師不在我很想偷懶，可是三個孩子在家，時間一到好像被制約了，腳自己會走向廚房，哈哈哈！

兒子們超愛吃丼飯，到台北的餐廳去，隨便一碗這樣的丼飯都要台幣兩百多元（約港幣70元），肉還要加量，有時一家五口得要叫6套餐，吃完一餐要將近兩千（約港幣700元），每次去外面吃飯荷包都大失血，只好認命自己做。

買一盒無骨牛仔骨的火鍋肉片，能做5餐牛小排丼飯，把冰箱裏現有的蔬菜全加了進去，才花半個小時，一鍋到底簡單快速，再煮個魚湯就能開飯了，小孩超捧場，吃得津津有味。

不專業分享，有興趣的人可以試試看！不吃牛的人換成松阪豬或梅花豬火鍋肉片也是可以的！

壽喜燒牛肉丼完成品。（神老師&神媽味）

【神老師的懶人料理：壽喜燒牛肉丼飯】 1）一顆洋蔥切絲，在鍋裏放點油，小火拌炒，加半杯量米杯的水燜煮到洋蔥軟而透明 2）加入2杯壽喜燒醬，加4杯水 3）加入蔬菜，椰菜、木耳、雪白菇、靈芝菇、紅蘿蔔、粟米筍，燜煮約5分鐘，蔬菜煮軟，如果有青花菜這時候可以加入 4）加入肉片燙煮，約3分鐘，所有肉片煮熟，就可以熄火 5）盛一碗白飯，蔬菜鋪底，放上火鍋肉片，灑一點蔥花和白芝麻，淋一些醬汁，撒一點七味粉，大功告成！

PS.

1）這裏的杯，用的是量米杯；

2）依照蔬菜量和個人口味的不同，壽喜燒醬跟水的比例大概是1：2，不要一次倒太多，一邊煮一邊試味道，才不會太鹹。

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】