【潮濕天氣】濕度100%！5項慳錢、實用吸濕小法寶

回南天至，近日濕度飆至100%，牆上掛着水珠，霉菌滋生，影響物品的儲存和家居環境衛生！除了開抽濕機，亦有些吸濕小法寶，可以放在櫃子裏驅走濕氣，還可以節省電費！

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天氣潮濕，讓人混身不舒服。但是，日開夜開抽濕機，想必月底定會收到天價電費單。以下一些防潮小法寶，便宜又有效！

1.咖啡渣、茶葉渣

把用完的咖啡渣和茶渣，放入微波爐叮至乾透，再放入紗布袋或舊絲襪，便可以完成天然的防濕包。不只可以吸濕，還可以吸走異味，咖啡渣還會發出淡淡的咖啡香氣。大約3個月更換一次。

現在於各大連鎖咖啡店，只需自備器皿到店內，便可免費取走咖啡渣。因此，這個防潮吸濕包是幾近零成本，十分划算！