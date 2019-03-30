【師生壓力】臨近DSE易有負面情緒　輔導員：現行教制「冇人性」

香港讀書壓力大，正值香港中學文憑試（DSE）即將開考，近日亦發生了不少學生輕生的事件。有輔導員直言，預備DSE那三年的確很辛苦，壓力是日積月累而來，鼓勵學生尋找同行者互相扶持，共同面對壓力的根源。
陳自強博士（左）
「當他已處於高壓狀態、抑鬱之中，你叫他感恩，其實他不會做到。」香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授及正向心理學研究室主席陳自強博士（Alex）說。他又指，學生在準備DSE的3年很「Chur」很辛苦，即使放假也要溫書，累積了不少壓力，「有些學生會透過打機減壓、上論壇發洩，但其實幫助不大，一離開了網絡世界，也需要面對問題」。他又指，有些網友在論壇上看到發洩文，更會信口開河，鼓勵事主輕生，「這些言論都會好大影響」。
假如處於高壓力的狀態，人的身心都會有負面的反應，例如頭痛、心跳不正常、胃口不佳、腸胃不適、不能集中精神等；而在行為方面，也會表現得沒有動力，經常失眠，出現抑鬱和焦慮的症狀；情緒方面，他們會擔心自己做得不好，脾氣暴躁，也會感到負面和無助。上述的情況出現頻繁的話，也要注意自己的壓力是否太大。
教育最重要是「人性」
「這個教育制度很沒人性。」Alex說，學校重視成績，令學生也認為成績的高低就等於自我價值，忽略其他的成長，「曾經有一個調查，指出有7成學生覺得自己『冇嘢叻』、『冇潛能』。」雖然很多學校都在推行正向教育，但正向教育並非解決問題的萬能藥，能夠把學生的一切負面情緒都掃光。他強調，教育最重要的是「有人性」，「不要當人是AI，讓學生知道人是有不足之處，即使跌倒亦能爬起身，重要的是過程」。
Alex希望，學生在滿是批評的社會環境之中，能學會「善待自己」、「寬恕自己」，接納自己有負面情緒，繼而正面面對問題。
（受訪者提供圖片）
同行者只需聆聽、陪伴
Alex又指，已出現抑鬱情緒的學生會感覺自己很孤單，把焦點集中在自己身上，認為自己很慘，「要是你再跟他說，人人都一樣、人人都很慘，他不會聽入耳」。他們不需有人教他們如何做，而最需要的，其實是同行者的聆聽和陪伴，和他們一起經歷和克服。
他說，有些人開始做「安靜練習」、「靜觀」等來紓壓，他也鼓勵學生可以多做運動。另外，坦誠地向信任的人傾訴，或是利用青少年服務機構的網上傾訴平台亦無妨。
在4月12日是「全城關懷學生行動日」，參與學校的學生會獲派一個不倒翁，鼓勵學生找到學業路上的同行者，把激勵的說話放入不倒翁之中，時刻擁抱正面和樂觀的想法。而在4月27及28日，在九龍公園會展出師生設計的不倒翁，家長亦可帶同小朋友一起到場欣賞，並參與專家講座，一同為學生打打氣，在社會上營造「有人性」的氣氛！