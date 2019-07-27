【兒童教育】2-6歲兒童簡易音樂學習法　在家也可以激發音樂潛能

父母和孩子一起從事音樂活動，除了給予孩子豐富的感覺刺激，也能增進親子感情，為孩子留下美好的回憶。父母可循序漸進，依據孩子的年紀以及發展能力，在家中安排適合的音樂遊戲。

2-4歲孩子的音樂活動

怎麼讓音樂教育落實在生活中呢？嘉寶老師談到，2-4歲的孩子，由於語言和認知發展還不夠成熟，可以透過有意義的音樂活動建立對聲音的認識，除了讓孩子用身體、聲音去表現出聽到音樂的感受外，也讓孩子多注意生活周遭的聲音，激發其創造力及觀察力。

2歲

1. 仔細聽一聽

各種聲音都能成為音樂的一部分，家長可從生活周遭的聲音著手，帶著孩子觀察鳥叫聲、車子的聲響等。

2. 手舞足蹈

父母可以播放輕柔的音樂，帶著孩子跟著音樂隨意地搖擺舞蹈、拍打身體，啟發孩子和音樂互動。

3. 聲音模仿秀

除了讓孩子接收音樂刺激，父母也能透過繪本，展現講話聲以外的音色，並帶著孩子哼唱，模仿不同聲音，例如：交通工具、動物的叫聲，讓孩子意識到自己的聲音也可以成為一項樂器。

家長可從生活周遭的聲音著手，帶著2歲孩子觀察鳥叫聲、車子的聲響等。（視覺中國／GettyImages）

3歲

1. 聲音比一比

孩子在3歲後，由於已經認識更多詞彙，父母可以用具體的形容詞，帶領孩子描述生活中的聲響，讓他對聲音有更深刻的印象和連結。例如：「獅子吼叫的聲音好大聲」、「小鳥唱歌的聲音好高呀」。孩子學會一些簡單的形容詞後，父母能進而帶著孩子發現生活中對比的聲音，例如：「汽車好大聲，鴿子的咕咕聲卻好小聲」。

2. 猜猜看，這是什麼聲音

累積聆聽的經驗之後，父母能彈奏樂器，或利用有聲書、網路上的音樂資源播放不同的聲響，例如：動物的吼叫聲、拍手的聲音等，讓孩子在沒有圖像的輔助下，體驗用耳朵辨識不同聲音。

3. 一起來跳舞

在這個階段，家長可提供更有節奏性，類似舞曲風格的音樂，帶著孩子一起搖擺、律動，隨著不同風格的音樂，親子搖擺的方式也能有所不同。

4歲

4歲又可以如何寓聲音於教育呢？按圖看 ▼

5-6歲孩子的音樂活動

5、6歲，是孩子能較穩定學習樂器的年紀，孩子肢體動作已逐漸成熟，並能夠理解音樂中抽象符號代表的意義。父母可預備學習音樂的環境，帶領孩子認識不同的樂器，盡可能增加直接探索樂器的機會，若家長有演奏樂器的能力，建議演奏給孩子聽，讓他更深刻體會音樂的魅力。

5-6歲又可以如何寓聲音於教育呢？按圖看 ▼

5歲

6歲

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家中也可以玩音樂！2～6歲親子音樂活動】