爸爸從不缺席！北歐孩子快樂又有競爭力　全靠這11項超級優勢

挪威、芬蘭、瑞典等北歐國家，一直以來都被稱為「全世界最快樂的孩子」都在這裡成長，然而孩子們聽話，父母放鬆的特性，也佔據了「全世界養育孩子最輕鬆的地區」排行榜前幾名，但競爭力從來不輸其他國家，到底是為什麼呢？其中肯定有香港父母值得學習之處。

1. 童年沒有過多的玩具

通常孩子生日，大人想到的禮物會是什麼呢？相信90%的大人第一時間想到的都是玩具、娃娃等，當然孩子收到新奇的玩具一定很開心，但大家有想過，孩子對這個玩具的關心度可以維持多久呢？

然而，北歐父母認為，過多的玩具、娃娃反而更容易使孩子注意力分散，降低專注力，因此不會提供給孩子太多玩具，希望孩子能藉由這些少量的玩具發揮更多想像力，發展出不同的玩法，並學會珍惜所擁有的一切。

大家有想過，孩子對這個玩具的關心度可以維持多久呢？（Gettyimages／視覺中國）

2. 不怕髒，讓孩子自由玩耍

在北歐的公園，絕對不會看到一位母親對孩子大叫：「不要去那裡玩，小心弄髒衣服！」北歐父母非常鼓勵孩子隨心所欲地探索，他們允許孩子可以按照自己的方式玩耍，像是碰觸尖銳的石頭、在水坑裡蹦跳、挖泥地抓蚯蚓等，只要在安全範圍內，絕無限制。如果孩子回家衣服仍保持乾淨清爽，父母反而認為孩子根本沒有去散步。

北歐父母非常鼓勵孩子隨心所欲地探索，他們允許孩子可以按照自己的方式玩耍。（Gettyimage／視覺中國）

3. 即使天氣不好，也會帶孩子出門玩耍

挪威語中，有個特別的名詞——「friluftsliv」，字面上意思是「自由」、「戶外消遣」,他們以這句話來形容對大自然的熱愛。

北歐屬於高緯度國家，一年四季中好天氣並不多，因此他們非常珍惜、享受戶外活動，對壞天氣更是習以為常，他們認為只要注意保暖，惡劣天氣可以讓免疫系統變得更強壯，能抵擋不好的細菌、病毒。

科學家也證實，多多進行戶外活動可以幫助減輕壓力，改善親子關係，創造幸福的家庭生活。

他們認為只要注意保暖，惡劣天氣可以讓免疫系統變得更強壯，能抵擋不好的細菌、病毒。（Morgan David de Lossy/Unsplash）

4. 育兒生活中，爸爸扮演著重要角色

華人普遍的育兒重擔都落在媽媽身上，職場文化對於媽媽請育嬰假仍不友善，更何況是「爸爸」呢？因此，例如台灣即使政府有明令父母皆可申請育嬰假，仍有許多人不敢請。

北歐政府非常鼓勵爸爸休陪產假，負責照顧孩子與媽媽的一切生活。﹙Picsea/Unsplash﹚

北歐政府非常鼓勵爸爸休陪產假，負責照顧孩子與媽媽的一切生活，小編前往挪威旅遊時，隨處都可看見爸爸推著BB車散步的畫面，非常溫馨。

在挪威陪產假長達半年，丹麥有4個月，瑞典則是3個月，而且陪產假都可以領全薪，職場上對於男性請陪產假習以為常，沒申請甚至會被其他同事白眼對待，可見北歐人對於父親所擔任的家庭角色之重視。

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