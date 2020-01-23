懶人打掃術大全！含30分鐘全屋清潔方法及接待客人閃電執屋術教學

讓家裡乾淨明亮、窗明幾淨幾乎是所有人希望的吧！看到髒亂的地方時，心想「要打掃……要打掃……」，但下定決心的這段時間，真的壓力很大；又想到打掃這項大工程，更是不知從何做起。來吧，讓家事女王帶您輕鬆打造乾淨的家，就算公婆或訪客突然要來，也有「快速清潔法」；聰明清潔法，讓家永遠不髒亂，年終不必大掃除！

只要知道這些方法，你也可以成為家事女王！

打掃，一點都不困難。只要知道幾個基本原則，任何一個人都可以成為打掃女王。雖然只是簡單的幾個事項，卻和腦海中的方法不同，一定可以帶來不同的成效。

打掃要由上至下？10個實戰貼士助你輕鬆打掃全屋（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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只要這麼做，打掃就會變得更愉快

過去我聽到愛打掃或打掃好有趣之類的話，都會讓我無法理解。不過現在我真的覺得越打掃，就越會被它的魅力所吸引。現在就讓我來告訴您，讓打掃變得像遊戲般有趣的祕訣。既然要打掃，那是不是讓它變有趣更好呢？

1. 從眼睛可看到成效的地方開始著手

打掃時，盡可能從在短時間內可以獲得成效的地方開始著手。從浴室裏頑垢、牆壁上的黴菌等等，只要一清除，眼睛就能看得到的點開始打掃，就會感受到成就感和趣味，也可以消除壓力。如果從再怎麼做也看不到成效的點開始做起，很快就會對打掃感到厭倦。

2. 換個想法，做起來會更開心

在打掃前，一想到要準備打掃用具，就會開始覺得有壓力。那麼就換個想法吧！因為有了打掃用具，所以才做打掃。例如，燙過菠菜的水具有清除油污的效果，我非常愛用，那就這麼做吧！「有菠菜嗎？用來清潔微波爐看看？」結果，令人意想不到的是，打掃變得很有趣。

Ex：

為了清潔微波爐而準備檸檬皮。（×）→吃檸檬的日子，清潔微波爐。（○）

為了清潔磁磚上的污漬準備燒酒。（×）→喝剩的燒酒拿來清潔磁磚。（○）

3 加點個人獨有的創意

在沒有壓力的情況下，試著在打掃方法上加點個人創意。養成常想著「做做看新的道具吧！」「要怎麼做，才可以很快結束呢？」的想法，那麼自然而然就會想出一些新點子。或許這些想法不是什麼偉大的創意，而是屬於個人的獨家撇步，但會讓原本是苦差事的事，當成有趣的事情來做。

我在各種媒體中介紹獨特的打掃技巧，是經過各種實驗後，偶然之間發現的各種有效方法，在某個瞬間「心裡想著用這個方法看看吧」，於是就開始著手實驗，結果發現成功！這樣的愉快感是無法用語言形容的。經由部落格和各種廣播媒體傳播而受到超人氣喜愛的「塑膠繩打掃法」或「棉手套」等，就是這類的實例。

一想到要準備打掃用具，就會開始覺得有壓力。那麼就換個想法吧！例如，把「為了清潔微波爐而準備檸檬皮」的想法換成「吃檸檬的日子，清潔微波爐」。﹙Gettyimages／視覺中國）

4 模仿家務達人

最近有很多教導整理家務或打掃獨特技巧的電視節目。可見有很多人，在看到這些人出來介紹時，也會出現「哇〜我也要試試看」的想法，這時可別猶豫，趕快來實踐吧。剛開始，雖然會全部都跟著做，但長期學習後，就會產生個人獨特的智慧，從模仿出發，再加上自己的創意，最後，就算不能成為達人，也能讓做家務這件事，變得更有趣，做起來更起勁。

5 以打掃為傲

打掃是只要一稍微疏忽，就會馬上變髒的。即使費盡心思整理，也不易看見成效，常會功虧一簣。再怎麼努力，也不會看到成效時，就會很想放棄，但別太失望。打掃過後，記得向周圍的人炫耀一下，不論是家人或朋友都會喜歡的。

雖然是細微的事，自己也會變得心滿意足，不僅是做打掃，也會有想要炫耀的心情，幸福、愉快就是這種感受吧！

6 停止想，行動吧！

有時候，實踐比思考更快一步時，更有益精神健康。只要開始動手打掃時，就不會覺得打掃是什麼大不了的事情。看到髒亂的地方時，心想「要打掃…要打掃…」，下定決心的這段時間，真的壓力很大。

一邊想，一邊休息的時間，若變得越來越長，反而對精神健康有害。看到髒亂的地方時，不要感到有壓力，最好馬上清潔乾淨。開始是成功的一半，再做剩下的一半。與其因為不做，而讓壓力累積，不如一次把它做完，心情更為舒暢。

最近有很多教導整理家務或打掃獨特技巧的電視節目，靠模仿家務達人能產生個人獨特的智慧。圖為日本家居整理達人近藤麻理惠的節目圖片。（Netflix提供）

只要知道這些原理，打掃就會變簡單

不是毫無目的的擦拭，最重要的是需依打掃對象的特質，量身訂做適合的打掃方法。只有這麼做，才會更有效率，把事情變簡單。不需記得所有複雜的細節，只要記得幾項重點即可。雖然是很細微的事情，但是知道或不知道，有天壤之別。

原理 1│利用中和的原理

打掃時，一般可將鹼性或酸性進行中和作用（變成中性的），就可以清除污漬。中和作用的基本原理，是「鹼性污漬用酸性，酸性污漬用鹼性」來進行中和作用。

油污（酸性）→用蘇打粉（鹼性）擦拭乾淨。

Ex：清除瓦斯爐、流理臺、排水孔、濾網等黏黏的油污

腐敗的食物異味（酸性）→用蘇打粉（鹼性）去除

Ex：在廚餘桶裡撒蘇打粉，去除惡臭

魚腥味（鹼性）→用檸檬酸（酸性）去除

Ex：在散發魚腥味的砧板上，噴灑檸檬酸

水垢、肥皂污漬（鹼性）→用檸檬酸（酸性）清除

Ex：清除沐浴用品上的水垢、水龍頭上的污漬、快煮壺

原理 2│ 黴菌、馬桶上的污垢（氨、細菌等）、頑垢、排水孔等的清洗和消毒

嚴重的污漬可以用蘇打粉和檸檬酸混合攪拌的粉末去除，成效最佳。蘇打粉加上檸檬酸，會因為中和作用而製造出碳酸瓦斯泡沫，可以進行消毒作用。

原理 3│利用靜電來預防灰塵

電視、電腦螢幕、鏡子等，都會因靜電作用的關係，沾滿灰塵。將表面擦拭乾淨後，再塗抹上少許的潤髮乳，就不會產生靜電作用，較不易沾到灰塵。

原理 4│用溫度、濕度清除頑垢

由於溫度和濕度的關係，凝結成團塊的污垢（頑垢）是用手也刷不掉的。這時用熱水浸泡，讓頑垢膨脹（提高溫度和濕度），即可以輕易去除，記得這樣做是可以減輕勞動力的小撇步。若不太嚴重的污垢，可以直接用天然清潔劑（檸檬酸、蘇打粉）清潔。

Ex：清除瓦斯爐上的抽油煙機、擦拭窗戶

原理 5│消毒

去除灰塵、黴菌、水垢等污染物質後，為了預防細菌孳生，最好進行消毒。消毒的方法有以下幾種。

‧熱水消毒｜用熱水煮過消毒。Ex：煮抹布

‧日光消毒｜晾在太陽光底下消毒。Ex：晾運動鞋、晾被子

‧蒸氣中毒｜用熱蒸氣消毒。Ex：蒸氣吸塵器

原理 6│除濕、通風、乾燥

黴菌、細菌、惡臭等大部分都是從「濕氣」中產生的。產生後，想要清除時，需費上好幾倍的辛勞。平日打掃後，只要稍微晾乾，讓空氣流通，就會對除濕有很大的幫助，可以擺脫黴菌、細菌、惡臭的干擾。

為了預防細菌孳生，最好進行消毒。圖為毛巾消毒機。﹙ TalesOfMatt Youtube截圖﹚

不讓奶奶抓到把柄的「30分鐘快速清潔法」

突然接到這樣的通知：「奶奶要來！」不管和奶奶的關係再怎麼好，都是很難搞的訪客。奶奶要來，家裡卻亂成一團，這該如何是好？沒有足夠的時間打掃時，首先要打掃的地方就是廚房……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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接待訪客的「20分鐘偷工減料清潔法」

突然有客人造訪，又不能叫他不要來！但是家裡剛好亂成一團，打掃的時間又不夠多，卻不想給人留下不愛乾淨的印象，這時只能使用「偷工減料清潔法」。

突然造訪的訪客主要活動的重點地區在於玄關、客廳、浴室，針對這些場所做好打掃就夠了（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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先取出需要的碗盤

流理臺上的雜物都收在收納櫃裏，會給他人留下整潔的感覺。廚房收納櫃若沒整理好，客人一打開時，會覺得很尷尬，所以咖啡杯或盤子等當天所需的碗盤需事先取出。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】