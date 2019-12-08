【言語發展】6至18個月BB亦能教　7個教說話的方法｜Miss Carley

相信各位爸爸媽媽都想小朋友成為口齒伶俐的寶寶，以下提供一些教導正在牙牙學語的寶寶說話的好方法，各住家長不妨試試！

應和寶寶說BB話嗎？

有不少家長問我，應該和寶寶說「BB話」 嗎？其實所謂BB話，即是語速較慢、音調較高、較多叠字、句子較短及內容較簡單的說話。研究指出，家長多和寶寶說BB話非但不會影響寶寶的語言發展，相反還能加強親子關係及增強寶寶的語言學習能力呢！但當然，隨著寶寶的語言能力愈成熟，家長便應適度調節自己的說話內容及模式，讓寶寶多接觸不同的句式及詞彙。

1.提供豐富的語言環境

眾所周知，豐富的語言刺激對幼兒學習語言甚為重要。家長平日宜多與寶寶說話、進行親子閱讀、唱兒歌等，也可以多帶小朋友到遊戲室、公園等玩耍及接觸不同的事物和人，以營造豐富的語言環境。有一點家長要注意的是，語言刺激指的是日常生活情境中真正的互動，故看電視、IPAD、手機等電子產品不算在內。不少研究指出，這些單向式的活動會影響幼兒的大腦、視力、語言及社交發展，因此，讓幼兒遠離這些電子產品方為上策。

2.多回應寶寶的發聲

一歲前的寶寶未懂說話，但也會用不同聲音（包括哭聲、笑聲或者其他看似沒有意義的聲音)）來表達自己。爸爸媽媽們多回應寶寶的聲音，能加強其日後的語言溝通及社交能力。當寶寶知道自己的聲音能得到別人的正面回應，他們就會發出更多聲音，也能逐漸明白溝通的意義。家長可以嘗試反過來模仿寶寶的聲音、加以微笑、點頭或用簡單語言形容寶寶正在看著的物件或人物 (例如︰啊你想要奶奶/ 係喎，呢個係波波喎！)。

3.加強寶寶的模仿能力

要小朋友學習說話，模仿能力至為重要。家長可以嘗試加強其模倣能力。訓練模倣能力應從模倣動作開始，例如，和小朋友一邊唱歌一邊做動作，平日家長和寶寶說話時也可以加上動作及身體語言並鼓勵寶寶模倣，如果寶寶能模倣動作的話，家長可以再鼓勵小朋友模倣聲音，多玩會發聲的玩具和扮聲音的遊戲如動物聲、交通工具聲音等。當小朋友逐漸建立模倣意識後，家長就可以嘗試鼓勵小朋友模仿單字了。

4.妙用填充法教寶寶說話

家長於日常生活中以短句形容小朋友正在進行的活動，如吃東西時說「mum mum 好好味」、玩車時說出 「ready set go」，重複幾次後家長說出句子的開首部份，再引導寶寶說出句子的最後一個字 ，如 「ready set __」 。

5.多向寶寶發問選擇式的問題

對於正在學習說單字的寶寶，家長可以多向他們發問選擇式的問題，如 「你要車定波？」 小朋友從家長的問題中可以聽到物件的名稱，從而加強他們的詞彙能力，亦製造了一個溝通機會予小朋友，讓他們有自主權去選擇 。即使小朋友未能模仿物件名稱，亦可鼓勵他們用手指指著想要的東西以表達意願。

6.多用擬聲詞

在寶寶學會說單字前，家長可嘗試多用擬聲詞 （symbolic sounds） 與寶寶說話，以引起寶寶的注意和模仿，例如以 「喵喵」 代表小貓、「呼呼」代表風等，寶寶發出聲音後，家長記得以說話如 「係喎」 或動作 （如點頭、微笑等）回應，以加強其溝通的動機 。

7.多和寶寶玩發聲遊戲

在寶寶的語言前階段，多和寶寶玩不同的發聲遊戲，如 「打哇哇」（家長一邊發出 「哇」 聲一邊輕打拍打嘴唇並改變咀型)、左右郁舌頭並發出聲音、振動嘴唇 （lip blowing）等。這些活動可以鼓勵寶寶多發聲，並同時鍛鍊口部肌肉呢 ！

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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