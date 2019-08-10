講故仔好處多　如何讓小朋友成為說故事高手？│Miss Carley

小朋友從三、四歲時，就會開始說連接詞及較長的複雜句子，也會逐漸對事情的發生先後次序及邏輯性有概念，這個時候就是訓練小朋友說故事的好時機了！
開始教小朋友說故事時，可以先從一些他們熟悉及有興趣的簡單故事著手。
開始教小朋友說故事時，可以先從一些他們熟悉及有興趣的簡單故事著手。家長先把故事說一遍，再查關於故事內容的問題，請小朋友把故事的重點元素如時間、人物、地點、事情等說出來，然後讓他把故事內容組織一次說出來。
要訓練小朋友了解事情的發生先後次序及邏輯性，可以善用一些免費的網上資源。這些每款三至四張的簡單程序圖咭適合兩歲半至五歲兒童，能訓練小朋友的觀察力、邏輯思維能力，同時提昇言語表達及理解能力，可於以下連結免費下載︰
1：https://tinyurl.com/y6mj2oe2
2：https://tinyurl.com/yxwldy5h
另外，要小朋友講故事講得好，家長可以運用類似下圖的視覺提示鼓勵小朋友說出故事元素、連接詞和人物對話等。家長亦可以嘗試引導小朋友想像圖畫中沒有顯示出來的內容，如人物對話 (並鼓勵小朋友以適當語氣進行角色扮演)、人物背後思想、感受、故事的前因後果等，以進一步豐富故事內容。
最後，亦想推介兩套免費網上教材給各位家長。這兩套免費教材能提升小朋友的答問技巧、組織能力、語言理解及表達能力，讓小朋友從遊戲中學習說故事，適合K3至小六學生。
1：「輕鬆講故事，靈活說句子」教材套
下載點︰https://tinyurl.com/y3b2y2br
下載指引︰unzip後請按「Story」目錄內的「main.exe」檔案來開啟
2：學好理解與表達 與人溝通好輕鬆教材套
下載點：https://tinyurl.com/y362od9x
Miss Carley
作者：言語治療師媽媽Miss Carley
作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。
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