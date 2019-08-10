講故仔好處多　如何讓小朋友成為說故事高手？│Miss Carley

小朋友從三、四歲時，就會開始說連接詞及較長的複雜句子，也會逐漸對事情的發生先後次序及邏輯性有概念，這個時候就是訓練小朋友說故事的好時機了！

開始教小朋友說故事時，可以先從一些他們熟悉及有興趣的簡單故事著手。

開始教小朋友說故事時，可以先從一些他們熟悉及有興趣的簡單故事著手。家長先把故事說一遍，再查關於故事內容的問題，請小朋友把故事的重點元素如時間、人物、地點、事情等說出來，然後讓他把故事內容組織一次說出來。

要訓練小朋友了解事情的發生先後次序及邏輯性，可以善用一些免費的網上資源。這些每款三至四張的簡單程序圖咭適合兩歲半至五歲兒童，能訓練小朋友的觀察力、邏輯思維能力，同時提昇言語表達及理解能力，可於以下連結免費下載︰

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2：https://tinyurl.com/yxwldy5h