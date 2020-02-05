【停課】10個免費英文學習網　適合幼兒至高小程度｜Miss Carley

近來疫情嚴重，相信各位爸爸媽媽們都不敢常帶小朋友出街， 加上學校停課，家長都為如何讓留在家中的小朋友打發時間大感頭痛！這兒誠意推介十個適合幼兒至高小程度的網上學習好資源，希望對大家有用，亦祝各位大小朋友身體健康！

免費列印網上工作紙 (毋須先成為會員或付費)︰

網站一：kizclub

有學習字母、拼音、英文生宇及不同生活題材等的工作紙、小手工、小書等

網站二：kidzone

由淺至連線至深至閱讀不同題材的文章關於數學、科學及英文等的工作紙

網站三：tlsbooks

十分多不同程度及不同科目如音樂、地理、語文等的工作紙

網站四：kindergartenworksheets

超多幼稚園程度的認知、數學及英文工作紙

網站五：worksheetfun

簡單至數字連綫、沿虛綫畫綫至加減乘除等數學工作紙，亦有不少練習英文串字、拼音等工作紙

免費網上遊戲及影片︰

網站六：funbrain有多款適合幼兒至小學生的有趣遊戲，也有小學程度的免費電子英文書閱讀及學習不同知識的短片

網站七：learnenglishkids

有多款適合幼稚園至小學生關於英文生字、文法、串字等的歌曲、小故事、影片和遊戲等，我最欣賞這個網站的地方是小朋友看完每個故事影片後，還可以把故事文字內容及相關工作紙列印出來，令學習更全面

網站八：learninggamesforkids

超多關於不同題材如地理、生活常識、健康、英文、數學等的小遊戲，既好玩又富教育意義。

網站九：starfall十分適合小朋友學習拼音、生字、閱讀、聆聽等的免費英語網站，內容有趣且有互動性，部份內容須付費，但其實只看免費內容已十分足夠！

網站十：abcnet

澳洲網站，包括不同卡通人物 (如Peppa Pig、PJ Masks等) 的手工、填色紙、遊戲、動畫等。

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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