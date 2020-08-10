名校網優勢詳解：大熱九龍城區41校網宜慎選　首推灣仔區12校網

「孟母三遷」故事並非發生在古代，現代有不少家長，為了增加子女入讀心儀學校的機會，不惜捱貴租，舉家搬入名校網。佩媽覺得如果家長本身在名校網附近工作，或者孩子在名校網附近讀幼稚園，又可能本身居住地方的租金也跟名校網差不多等理由，佩媽絕對贊成搬屋，但如果只是為博派入名校，請不要抱太大期望，特別是在競爭激烈的校網，當是買張六合彩吧！

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文：張潤衡STANLEY（應用心理學培訓導師）、錢佩佩（香港電台主持、三個孩子的媽媽）、譚寶雲老師（資深幼兒教育工作者）

說到優勢校網，佩媽首推灣仔區12校網，因為此區名校選擇頗多，所以派到心儀學校機會，相對會提高，此區女孩子選擇的首志願肯定是瑪利曼小學或聖保祿天主教小學，而男孩子則可以選擇聖若瑟小學，此三間學校也是有直屬的第一組別中學；另外，兩間軒尼詩官立也是不錯的選擇，因為是與皇仁書院及庇理羅士女子中學有聯繫，即名列前茅的男女學生，直升這兩所超級成績的學校絕無難度！

至於九龍區大家肯定知道最多人選擇九龍城區41校網，只因這個校網擁有家長們趨之若鶩的喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部），真的吸引不少家長搬入此區。但要特別注意，此區男孩子幾乎是一窩蜂選擇喇沙小學，所以獲派機會率是十分低，而且佩媽眼見大部分家長派不了喇沙，便會被派往所謂的寶校，如果沒有任何私校揸手的家長會十分徬徨！至於女孩子則比較好，因為除了瑪利諾修院學校（小學部）之外，還有直屬第一組別英文中學的兩所小學，位於九龍城的嘉諾撒聖家學校及嘉諾撒聖家學校（九龍塘），所以很多較保守的家長會把聖家放於第一志願，佩媽亦有不少朋友，把聖家放於第二志願也能被派往！

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另外，要留意31校網，即油尖旺區，佩媽認為較利男生不利女生，除了有循道學校直屬學校及一條龍的嘉諾撒聖瑪利學校，男生則可選擇德信學校，此校成績較好的多數派往華仁書院（九龍）及聖芳濟書院，成績較落後，亦有連繫的直資德信中學做back up，德信中學是直資英文中學，他們在過去DSE英文科合格率是100%，而且在運動上也有出色的表現，在學界沙西區比賽中經常名列三甲，當中手球、乒乓球、羽毛球特別出色，所以德信學校絕對是最佳選擇！但反觀女生在此區中學校網沒有太多好選擇，女孩子的家長要注意呀！

新界區，佩媽推介沙田區，只因每年沙田區中學網的第一組別（Band One）位都有派剩，意思是學生在小學畢業時如果成績稍遜而跌入第二組別，亦有機會派上第一組別中學，所以沙田區絕對值得一博！

最後佩媽奉勸家長們如果要派得心儀學校，千萬別借地址，曾經有過此傳說，有家長為了讓男生派往九龍城校網最多男生首選的齋校，問人攞了一個假地址，該男生亦很幸運地派到該心儀學校，誰知道是否天網恢恢，還是被人舉報，教育局經調查後，揭發假地址，學位被奪去，最終男生要在開學前周圍撲學校，幸好還有一所私校接受孩子入讀，所以切勿以身試法，還有就是怎樣告訴孩子你講大話欺騙教育局？

《贏在起跑線的升小攻略》封面

書名：贏在起跑線的升小攻略

作者：張潤衡STANLEY——應用心理學培訓導師、生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP 高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和七年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P 牌爸爸。張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩——資深傳媒人、三個孩子的媽媽。畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任廣告公司市場公關部總監、網紅、語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎六至十七歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

譚寶雲老師（寶寶老師）——資深幼兒教育工作者、幼兒教育研究學人、香港教育大學教育碩士（幼兒教育）及幼兒教育（榮譽）學士。曾任教多間本港知名幼稚園，熱衷於幼兒教育研究，曾多次於國際學術會議中發表有關幼兒教育為主題的研究結果和學術文章。

【本文節錄自《贏在起跑線的升小攻略》，獲「紅出版集團」授權轉載。】

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