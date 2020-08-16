地板原來比想像中乾淨　食物跌落地5秒執返仲食唔食得？

新冠肺炎雖然為大眾帶來不便與擔憂，但同時亦令大家提升了不少衛生意識，因此亦是一個好機會，去糾正過去錯誤的思維！以往，長輩看見我們的零食或其他固體食物跌落地上，總是說只要夠快，不要留在地面太久，甚至用水沖一沖就可以照食，到底是不是真的可行？

5秒已經來不及

大眾所信相的5秒、3秒規則，是因為相信短短的時間內，地上的細菌未必能這麼快就沾染在食物上。為了得出較科學的結果，美國伊利諾伊大學香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)的阿格爾博士(Meredith Agle)，當年就曾指導學生進行相關實驗，方法是把一些餅乾和小熊軟糖，放在粗糙與光滑的兩塊磁磚上，且兩塊磁磚上都有一定數量的大腸桿菌。結果發現根本不到5秒，細菌就已經附著在食物上了。

地板比想像中乾淨

上述結果證明磁磚上有大腸桿菌，食物不到5秒便會受影響，但現實生活中，地板又是否真的充滿各種會令人致病的細菌？其實，馬里帝茲博士表示，當他們分析來自學校實驗室、禮堂、宿舍地板的樣本後，發現所含的微生物竟然非常少，因為當地板乾燥沒有水分的時候，大多數的病原體，如沙門氏菌、李斯特菌或大腸桿菌等都無法生存。那麼問題又出現了，竟然地板是乾淨，那麼5秒內拾起食物是否行得通？

專家建議食物掉到地上不要吃

抱着「只怕萬一」的心態，專家們都不建議吃掉到地上的食物。美國膳食營養學會發言人弗雷希曼(Ruth Frechman)表示，食物掉到地上後，要吃的話，至少要先洗淨，而且很多人過往都曾試過吃掉到地上的食物但最後沒有事，只是發作時間令大家不會聯想在一起，如果上個星期三吃下掉在地上的食物，到了周末時身體才開始出現不適的話，可能便是當初的惡果。

美國聖地牙哥衛生檢查員羅曼(Robert Romaine)亦提醒，如果食物是乾燥且沒有黏性的話，沾附細菌的可能性就較小，但是帶有水分或調味醬料的情況會更差，但總括來說，建議當食物掉在地面後，無論接觸到什麼表面，都不要覺得食物還乾淨可以吃！