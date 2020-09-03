孩子要求多情緒像炸彈？　11個寶寶需求高特質中得愈多父母愈頭痛

每個高需求寶寶都是一顆不定時炸彈，讓人擔心不知何時會引爆！提醒爸媽，這樣的孩子不要硬碰硬，先了解高需求寶寶的11項特質，並學會搞定他的3大絕招，面對寶寶哭鬧你也可以輕鬆以對。

寶寶需求高該怎樣教導？

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你家也有個搞不定的高需求寶寶嗎？台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科主治醫師劉黛玲表示，高需求寶寶可能因為基因的影響，造成先天氣質較難養育，雖然後天教養可修正氣質，但大部分孩子的氣質是天生的。高需求寶寶的觀念由美國兒科專家西爾斯博士提出，他認為高需求寶寶主要有以下11項特質：

1. 反應強烈：一不順他意就開始哭。

2. 容易激動：遇到挫折非常激動。

3. 感覺敏感：一定要固定的人陪伴或處於熟悉環境，對各種變化很敏感，不太能接受改變。

4. 需求很多：尿布一濕就馬上要換，肚子一餓就馬上要吃，父母沒注意到寶寶給的訊號，就會大吵大鬧。

5. 堅持度高：一定要有人抱才會安靜等。

6. 活動量大：整天精力充沛。

7. 難入睡容易醒：環境中出現小刺激，就容易醒了。

8. 難以預期：今天安撫的方式有效，明天可能就失效，每天爸媽都要變化不同的招數。

9. 極度黏人：無時無刻都要大人陪着。

10. 無法自我安撫：訓練3～6個月大寶寶的睡眠規律時，高需求寶寶較難自我安撫，即使爸媽用了各種安撫方式如：奶嘴，可能還是沒用。

11. 嚴重分離焦慮：他們的分離焦慮會比一般寶寶來得早、更晚消失，嚴重度比一般孩子更強烈。

以上特質，寶寶中的項目越多，爸媽就越辛苦。

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不要硬碰硬！3絕招搞定高需求寶寶

每個寶寶對環境和各種狀況的改變，都會感到焦慮、害怕或不舒服，然而高需求寶寶反應會比較激烈、閾值更低（如：尿布一點點濕就很哭鬧，有些孩子可能尿布包一整天都沒關係），這時候要理他嗎？劉黛玲醫師建議以下3做法。

1. 先了解自己寶寶個性

每個寶寶何時哭鬧、為何哭鬧，都是有跡可循的，如：肚子餓、睡不飽等，可在與寶寶有良好親密關係的前提下，建立他每天日常的生活規則，並讓他了解大人的原則和底線。

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2. 對待各種年齡孩子用不同方法

6個月大以上：可嘗試「延宕滿足」的方法，例如：寶寶肚子餓了，可試著拉長時間餵寶寶喝奶，期間如果寶寶哭鬧可試著先安撫。一開始拉長餵奶時間不要太久，1歲內寶寶拉長1、2分鐘就好，先讓他習慣再慢慢延長時間。6個月大以上寶寶，也可漸漸地幫他建立規矩，如：吃飯就是要在桌上，吃完再下來；或是要玩下一個玩具，先把上一個玩具收好。如果寶寶哭鬧不配合，爸媽可儘量安撫但不能妥協，一旦他透過這樣的方式達到目的，下次還是會哭鬧。以收玩具為例，可在寶寶哭鬧時安撫，並等他冷靜時協助他收完，再一起玩下一個玩具。

7～8個月大以上：會有分離焦慮，想黏著大人，這時可跟他躲貓貓遊戲，讓他習慣大人離開一下，還是會回來。

1～2歲以上：可教孩子數數，如：「數到10或時鐘長針指到10，媽媽就過來囉！」用延宕滿足方式對待孩子。劉黛玲醫師提醒，如果爸媽試了幾次，孩子還是沒辦法做到，也不用太勉強，因每個孩子的發展有快有慢，可過一段時間再嘗試看看。

3. 主要照顧者不要常更換

小寶寶比較黏人和沒有安全感，對環境變化也特別敏感，如果主要照顧者一直更換，會對他們形成較大壓力。

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