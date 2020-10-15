不少懷孕準媽媽頓時變成緊張大師，養胎及安胎期間特別要注意飲食，確保有充足的營養給胎兒發育，避免孕婦患上貧血及骨質疏鬆的風險。懷孕期間要注重營養均衡，同時亦要適時補身，不少媽媽也會在懷孕及坐月期間食用花膠、海參、燕窩，或近年流行的滴雞精補身。比較各款補品功效不一，最重要是選對適合自己的補身方式。

懷孕期間不但要營養均衡，同時亦要適時補身，不少媽媽都在懷孕及坐月期間也會飲滴雞精補身，功效甚至比花膠、海參、燕窩等補品還要高！

孕婦在懷孕期間需要安胎，平日飲食要注意增加適量的熱量、優質蛋白質、脂肪、維生素等營養，而這些營養一般可透過日常飲食中攝取。而當孕婦本身身體的營養不足，又未能在日常飲食中攝取到足夠的營養時，便需要吃一些補品調理一下身體。

產子後坐月亦需要補血養氣、補腎壯腰及鞏固營養。（Unsplash）

產子後坐月亦需要補血養氣、補腎壯腰及鞏固營養。眾所周知花膠、海參、燕窩、阿膠等補品有滋陰養血的作用，但時下亦很流行「滴雞精」，購買及飲用更方便，不少媽媽都選擇在懷孕期間及坐月時飲用，快速進補。滴雞精是不加水滴製出雞的營養精華，保留豐富蛋白質，及人體所需及必需胺基酸，味道鮮甜香濃。一隻雞大概只能滴出2-3包滴雞精，昂貴之餘，營養價值也比起一般雞精高得多，可用作調理身健，迅速提神補氣血，小童、孕婦、長者都適合飲用。

按下圖看4大滴雞精品牌比較結果：

滴雞精比較1：雞隻來源

滴雞精使用的雞種會直接影響產品的味道和營養價值。王朝滴雞精和白蘭氏萃雞精的滴雞精均使用外判台灣養雞場，而鴻褔堂則用歐盟進口雞隻。田原香滴雞精採用台灣自家牧場走地雞，天然方式飼養雞隻，不投藥也不打針，使用自家配方飼料，雞隻營養豐富，肉質新鮮，膠質飽滿，質素較優勝。

田原香滴雞精採用台灣自家牧場走地雞，天然方式飼養雞隻，營養豐富，肉質新鮮，膠質飽滿，質素較優勝。

滴雞精比較2：口味款式

田原香滴雞精的口味款式最多，共有16款口味，其次是王朝滴雞精，共有6款口味，鴻褔堂滴雞精有2款口味，而白蘭氏萃雞精則只有1款。值得一提，為符合不同體質人士的補身需求，田原香與註冊中醫師、營養師團隊特別調配出16款滴雞精，分階段補養，包括：成年男女、備孕夫妻、孕婦懷孕及坐月期、哺乳媽媽、工作壓力大上班族、長期熬夜者、年長者及兒童或熱底人士都合適。

滴雞精比較3：價格

滴雞精的價格方面，以田原香滴雞精和王朝滴雞精較抵買，田原香售$44.5/一包60ml，而王朝售$48/一包65ml，兩個品牌的滴雞精平均$0.74/ml。而鴻福堂滴雞精售$53/一包60ml，平均$0.88/ml；白蘭氏萃雞精價格較高，售$71.3/一包50ml，平均$1.43/ml。

滴雞精比較4：銷售點

夠抵買都要購買方便！由於疫情關係，不方便外出時，改為網上購物則比較方便，各品牌都能網上購物平台購買，而田原香滴雞精及王朝滴雞精均設官網購物服務，銷售點亦最多，再勝一籌！

各大品牌滴雞精的銷售點：

田原香滴雞精：網上購物平台、官網、直營門市、屈臣氏

王朝滴雞精：網上購物平台、官網、中西藥房、萬寧

鴻福堂滴雞精：網上購物平台、自家涼茶坊

白蘭氏萃雞精：網上購物平台、萬寧

滴雞精的價格方面，以田原香滴雞精和王朝滴雞精最抵買。（田原香滴雞精香港澳門Facebook專頁）

滴雞精比較5：企業背景

比較企業背景和生產滴雞精的年份，便可見企業對研製滴雞精的資歷。雖然白蘭氏一向專注生產雞精，但今年才開始出品萃雞精。鴻褔堂本身多出品涼茶飲品，至2017年推出滴雞精，而王朝則於2015年生產滴雞精。田原香一向專注養雞，並於2005便開始生產滴雞精，資歷最深！

田原香滴雞精在多個方面都比較優勝，特別在於一向專注生產滴雞精，同時亦選用台灣自家牧場走地雞，於營養、味道和質素方面都有保證。

總論：田原香滴雞精性價比最高！

總觀以上比較後，田原香滴雞精在多個方面都比較優勝，特別在於一向專注生產滴雞精，同時亦選用台灣自家牧場走地雞，於營養、味道和質素方面都有保證。田原香滴雞精味道香醇濃厚，啖啖精華含有超高蛋白營養、零脂肪激素、低鈉量，適合兒童、孕婦、坐月及哺乳婦女、長者、手術前後飲用，一般男士和女士亦適合飲用，作平日保養。田原香滴雞精亦有多款口味，適合長期熬夜、工作困倦人士，可以補氣養血、滋陰補水、提神補虛、平衡免疫力、幫助恢復體力。

田原香最為優勝之處是特別與註冊中醫師、營養師團隊針對不同體質及補身需求，調配16款滴雞精，不同口味適合不同族群人士，消費者便能選擇到最適合自己體質的滴雞精！而且，田原香滴雞精亦是4個品牌中質素最有保證，不妨一試！

按下圖看田原香滴雞精不同口味，其藥材功效及適合人士：