日本水果｜甜度高可影響兒童情緒　營養師話你知十款水果食用宜忌

抗疫期間，大人小朋友也想吃得更健康，而水果含豐富維他命，可以增強身體抵抗力；近期日本水果當造香甜多汁，深得小朋友歡迎，而且日本出口水果品質向來有保證，縱使價格較貴，也無損家長購買意慾，加上超級市場、街市、網店均可買到，方便家長入貨。但營養師提醒家長注意部份日本水果甜度高，令升糖指數提高，可影響兒童情緒。 我們挑選10款熱賣的日本水果，由註冊營養師呂家蕙(Carrie)為大家拆解當中營養價值、進食時之宜忌，並建議小朋友每天食用份量。

點圖即睇10大熱賣日本水果營養價值、建議食用宜忌及份量:

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兒童進食水果最佳時間

根據衛生署香港健康飲食金字塔，我們每天也應該吃水果，註冊營養師Carrie建議家長可在餐與餐之間，最好相隔1-2 小時給小朋友吃水果，不影響正餐又可吸引水果的豐富維他命，但必須注意份量，Carrie說：「因為水果都有天然果糖同熱量，進食過多會增加糖分同熱量攝取，增加肥胖機會，不同顏色和種類的水果都有不同的營養素，因此建議進食不同款色的水果，家長只要跟著健康食物金字塔的建議進食即可。」

點圖即睇健康食物金字塔建議水果每日進食份量：

水果愈甜升糖指數愈高?

對於有些日本水果甜度很高，Carrie亦提醒家長要注意水果的升糖指數，她說：「因為血糖升得快，之後又跌得快，波動大是有機會影響情緒。」但原來不是甜度高就代表升糖指數一樣高。

Carrie說：「首先升糖指數未必與水果的甜度直接掛鉤，因為有很多其他因素影響著升糖指數，好像有些水果本身纖維較高，有機會其升糖指數是低的。第二，除了升糖指數之外，水果總共有幾多糖份，都會影響到血液內血糖的波幅，所以最重要都是按照食物金字塔建議份量去吃。」她提醒關注血糖人士或糖尿病患者，在選擇時應多注意升糖指數高的生果，勿吃過量。

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