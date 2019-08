【新手媽媽】狂曬仔女照可能是焦慮徵狀　盼被認同是好媽媽

在漫長人生路當中,最容易令人產生焦慮的階段就是改變身份的時候,尤其是責任巨大的新手媽媽,伴隨新身份給予的壓力與無助,有焦慮亦是無可厚非的事情。而他們情緒上的轉變,不難在社交媒體上觀察得到,如果新手媽媽們不斷上傳自己的孩子照片,過度帖文,可能她們的情緒已出現問題。

希望別人覺得自己是「好媽媽」

一般人可能會認為新手媽媽分享自己嬰兒的照片與大部分人一樣,動機都只是想分享生活而已,當如果只有單純孩子內容,沒有另一半和朋友的話就要注意了。一篇刊登在美國國家生技資訊中心 (NCBI) 收錄的論文研究新手父母為何特別愛貼嬰兒照片,當中發現上傳照片的多為新手媽媽,而且她們心裡最期待透過種種帖文,達到其他人認為自己是「完美媽媽」的互動,有了這些網絡上的認同 ,驅使媽媽在Facebook 上的發帖次數更為頻密。

頻繁使用 Facebook 會間接增加抑鬱症狀 使同社交媒體不一定只是發帖,同時也會接觸到來自其他人的分享資訊,亦正正增加了新手媽媽拿自己與別人比較的機會!沒有比較沒有傷害,但要做到又談何容易,其他媽媽不經意的一張炫耀照片足以令新手媽媽感到沮喪,會認為自己做得不足令感到負擔沉重。 但研究卻發現一個最特別的地方,雖然她們是在社交媒體上受傷害,但這類媽媽卻更傾向在社交網站上以非常正面積極的方式描述自己生活,簡單來說就是不斷在網絡上對外表達「我過得很開心」、「我是個好媽媽」。

適時跳回現實

大部分情況下,爸爸對自己的育兒滿意度都會比媽媽高,當然這只是一種主觀的自我認同,但背後可能與接收的反饋方式有關,媽媽以接收Facebook 朋友群中家人與親戚的意見為主,爸爸則是更常以 Facebook 以外的方式與朋友聯繫交流。因此,研究人員都鼓勵感沮喪的新手媽媽暫停使用Facebook,可以直接與朋友以電話交流或者相約會面。

參考資料

NCBI:New Parents’ Facebook Use at the Transition to Parenthood