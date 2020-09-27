竹內結子去世｜疑患產後抑鬱家中自殺身亡　必要留意患者8大病徵

日本女星竹內結子今日（27日）被發現倒斃在東京的住所內，警方初步懷疑自殺，終年40歲，遺下8個月大的次子，以及與前夫所生的14歲大兒子。據當地傳媒報道，懷疑竹內結子於年初誕子後，遇上新冠肺炎疫情兼受到工作量大量減少而患上產後抑鬱。

按圖即睇產後抑鬱8大病徵：

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精神科專科醫生黎大森指，產後抑鬱也是抑鬱症的一種，通常都在生產後4至8個星期開始症狀，包括心情差、失去希望、「覺得自己無用」、「照顧唔到小朋友」等，亦都會影響睡眠、胃口。

黎醫生指，這些症狀基本上跟抑鬱症一樣，但最主要的問題是，因為媽媽要照顧新生兒，所以她們都會因顧慮到嬰兒不同問而胡思亂想，「覺得無能力照顧佢哋，BB可能無人理會好慘」。

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懷孕期間容易情緒波動產後患病機會大

黎醫生指，若果女士的家族有患情緒病歷史，或者她們生育前已經患有情緒病，會被列為高危人士。「如果媽媽在懷孕期間容易出現情緒波動，生產後亦會比一般人更容易患上產後抑鬱。」

他提醒，如果家人看到媽媽睡眠情況和胃口轉差，甚至有自怨自艾的情況，就要去了解清楚，又要實際上幫助媽媽分擔照顧孩子的工作，讓她有相對足夠的睡眠。當媽媽整體的情緒精神有好轉、照顧孩子的能力有所提升後，她就會重拾信心。但如果這上初步應對的方法也無效時，就要尋求社工、健康院等專業人士的協助。

黎醫生表示，如果患者是第一次發病，在得到足夠的支援下，通常9至12個月就可以康復，但往後仍會緊密地作出跟進。現時醫管局精神科門診下設「圍產期診所」，專門診治產期前後有情緒問題的女士，包括產後抑鬱症等重症的婦女，一般新症輪候期為4星期內。

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