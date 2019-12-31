【新手媽媽】生完之後周身唔舒服點算好？一文解答你多種產後問題

編按：不少媽媽產後都會出現多種不適，下文作者便地列出多種媽媽會遇到的問題，並詳細分析了其成因和恢復時間。

正確看待產後生理變化和不適

每位孕婦生產後身體都會發生一些變化，能幫助新媽媽有針對性地進行調整和處理，從而幫助自身更快更好地恢復，並可以有效減少負面情緒的產生。

產後生理變化很正常

新媽媽在完成分娩後，身體會出現一系列生理變化。這些變化是新媽媽必須經的過程，屬正常現象。

新媽媽在完成分娩後，身體會出現一系列生理變化。（unsplash／jcrod）

生殖系統的變化

子宮：子宮是產後變化最大的器官。胎盤娩出後，子宮逐漸恢復至未孕狀態的全過程，稱為子宮復舊，時間一般為6週，其主要變化為宮體肌纖維的縮複和子宮內膜的再生，同時還有子宮血管變化，子宮下段和宮頸的復原等。

陰道：分娩後陰道腔擴大，陰道黏膜及週圍組織水腫，陰道黏膜皺襞因過度伸展而減少甚至消失，致使陰道壁鬆弛及肌張力低。陰道壁肌張力於產褥期逐漸恢復，陰道腔逐漸縮小。

外陰：分娩後外陰輕度水腫，於產後2〜3日內逐漸消退。會陰部血液循環加快，若有輕度撕裂或會陰後一側切開縫合後，均能在產後3〜4天內癒合。

盆底組織：在分娩過程中，盆底肌肉和筋膜被過度伸展，且常伴有盆底肌纖維的部分撕裂，產褥期應選免過早進行較強的重體力勞動。在產褥期堅持做產後康復鍛煉，盆底肌可能在產褥期內恢復至接近未孕狀態。

媽媽的生殖系統在產後各有恢復時間。

乳房的變化

產後乳房的主要變化是開始泌乳。妊娠期孕媽媽血液中的雌激素、孕激素、胎盤生乳素升高，使乳腺發有和初乳形成。當胎盤剝離娩出後，新媽媽血液中的雌激素、孕激素、胎盤生乳素急劇下降，抑制下丘腦分泌的催乳素抑制因子釋放，在催乳素作用下，乳汁開始分泌，嬰兒每次吮吸乳頭時，來自乳頭的感覺傳入神經纖維到達下丘腦，通過抑制下丘腦分泌的多巴胺及其他催乳素抑制因子，使腺垂體催乳呈脈衝式釋放，促進乳汁分泌。

嬰兒每次吮吸乳頭時，都能促進乳汁分泌。（Gettyimages／視覺中國）

循環系統及血液的變化

生產後，子宮胎盤血循環終止且子宮縮複，大量血液從子宮湧入新媽媽的體循環，加之妊娠期瀦留在組織間隙的液體會被吸收入血，產後72小時內，新媽媽循環血量將增加15％〜25％，應注意預防心衰的發生。循環血量於產後2〜3週恢復至未孕狀態。

消化系統的變化

妊娠期胃腸蠕動及肌張力均減弱，胃液中鹽酸分泌量減少，產後需1〜2週逐漸恢復。產後1〜2週內新媽媽常感口渴，宜進流食或半流食。月子期的新媽媽活動較少，腸蠕動減弱，加之腹肌及盆底肌鬆弛，容易便秘。

月子期的新媽媽容易便秘。（Gettyimages／視覺中國）

泌尿系統的變化

妊娠期體內瀦留的大量水分主要經腎臟排出，故產後1週尿量很多。另外，產程中由於膀胱受壓、黏膜水腫、肌張力降低和會陰傷口疼痛，新媽媽易出現排尿因難，尤其是產程延長者，受到胎先露的壓迫，使膀胱黏膜充血、水腫，導致出現排尿不暢，甚至形成尿失禁等。妊娠期發生的腎孟及輸尿管擴張，產後需2〜8週恢復正常。

內分泌系統的變化

產後雌激素及孕激素水平急劇下降，至產後1週時會降至未孕時水平。催乳素的水平因是否哺乳而異，哺乳媽媽的催乳素於產後下降，但仍高於非妊娠時水平，吮吸乳汁使催乳素明顯增高；非哺乳媽媽的催乳素於產後2週降至非妊娠時水平。

妊娠期體內瀦留的大量水分主要經腎臟排出，故產後1週尿量很多。（Gettyimages／視覺中國）

腹壁的變化

妊娠期出現的下腹正中線色素沉著，在產後逐漸消退。初產婦腹壁的紫紅色妊娠紋會變成銀白色陳舊妊娠紋。腹壁皮膚受增大的妊娠子宮影響，部分彈力纖維斷裂，腹直肌出現不同程度的分離，產後腹壁明顯鬆弛，腹壁緊張度需在產後6〜8週恢復。

產後不適多有出現

在經歷了分娩的重大「戰役」之後，新媽媽還會遇到一系列小麻煩：傷口疼痛、腹部疼痛，、乳房脹痛……這些小麻煩屬產後正常的生理症狀，經過一段時間的恢復，經好好護理就能得到緩解。

初產婦腹壁的紫紅色妊娠紋會變成銀白色陳舊妊娠紋。（資料圖片）

傷口疼痛

自然產的新媽媽，會陰部容易出現撕裂的傷口，導致產後會陰疼痛，其疼痛程度因撕裂傷的大小及範圍、個人感受而有不同，通常在生產完數小時至1天內最痛，待傷口癒合後就不再疼痛。

剖宮產的新媽媽，傷口疼痛往往比自然產來得嚴重，大多需要注射止痛劑，因此，醫護人員有時會建議新媽媽使用束腹帶固定傷口，減少活動時因為牽扯而造成的疼痛。一般來說，剖宮產的傷口疼痛約在數天至數週內消失。

腹部疼痛

產後腹部疼痛主要由子宮收縮引起，產後新媽媽大多會感覺小腹有輕微的陣發性疼痛。子宮收縮的目的在於排出子宮內殘留的血塊或胎盤碎屑，並逐漸恢復成原有狀態，當子宮收縮力量較強時，就合產生腹痛感。一般來說，經產婦的子宮收縮會較為強烈，也就比較容易有疼痛感。

產後新媽媽大多會感覺小腹有輕微的陣發性疼痛。（iStock）

陰道流血

無論是剖宮產還是自然產，在寶寶出生後，新媽媽都會經歷一段時間的陰進道出血，醫學上稱之為「惡露」。 「惡露」是產後子宮所產生的分泌物，包含了血塊、子宮內膜、胎盤殘留等，一般在產後2週內就可以排淨，但有時也可能拖至產後1個月。剖宮產產婦的子宮經過醫護人員的清理，大部分惡露已被清理乾淨；自然產婦的惡露則必須靠自然剝落，因此排出的量會比較多，排出的時間也比較久。

大量排汗

分娩後新媽媽會大量出汗，這樣的情況要持續2週左右。一方面與分娩可消耗大量體力有關，另一方面與孕期血容量增加有關。準媽媽懷孕後血容量即開始增加，在孕期32〜34週血容量達到高峰，又因為妊娠期雌激素明顯增加，使身體內瀦留一些水分，這些多餘的體液在產後就要通過尿液和汗液排出；因此在產後2週內，新媽媽會經常出汗。

分娩後新媽媽會大量出汗，這樣的情況要持續2週左右。（Gettyimages／視覺中國）

乳房脹痛

乳房脹痛大多發生於產後數天至數週之間，由乳汁排出不暢引起。另外，如果乳房有紅、腫、熱、痛等發炎症狀，甚至出現發燒現象，即發展為乳腺炎。造成乳腺炎最常見的原因是寶寶吸奶時不慎將乳頭吸破，導致媽媽的乳頭感染金黃色葡萄球菌。

手腳關節脹痛

有些新媽媽在順利分娩後會感覺關節不適，手腳的小關節腫脹，或是許腕節疼痛；其實，這是妊娠期或哺乳期的常見現象。主要原因還是妊娠期胎盤分泌大量雄激素和孕激素，這些激素會導致體內積聚一些水分，關節囊內的水分也會增加；因此準媽媽會有關節腫脹的感覺，嚴重時還會有疼痛的感覺。產後，胎盤已經娩出體外，激素水平也會迅速下降，但水分的排出還需要一段時間，加上孕期體內會分泌鬆弛素，分娩後關節的韌帶仍然處於鬆弛狀態，新媽媽就會出現關節不適。

關節不適是妊娠期或哺乳期的常見現象。（Unsplash／Imani Clovis）

便秘

有些新媽媽產後會出現便秘，原因包括腸胃蠕動不佳、運動量減少、傷口疼痛（導致產婦不敢用力解便）等，而長期的便秘也容易引發痔瘡。個人生活方式的改變也可能造成便秘，如有些新媽媽很少起身活動，或是精神壓力過大，生活緊張。

身體不適要及時諮詢醫生

經歷了近10個月的懷孕過程，新媽媽在產後終於能和肚子裏的小寶寶見面了，但各種不適的生理症狀也隨之而來。產後有些不適症狀雖然危害不是太大，但仍會給新媽媽帶來困擾，需要及時調理。通過飲食、運動、日常護理若還不能緩解身體不適，新媽媽們應該及時諮詢醫生，獲得專業的幫助，及早擺脫身體不適。如若不然，很可能會引起一些產後併發症，嚴重影響新媽媽的健康。

精神壓力過大，生活緊張也會出現便秘。（Gettyimages／視覺中國）

以上內容節錄自《遠離產後不良情緒做快樂新媽咪》。

書名：《遠離產後不良情緒做快樂新媽咪》

作者： 劉忠純，楊燦

出版社：萬里機構